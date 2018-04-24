СМИ: французская полиция задержала миллиардера Боллоре по подозрению в коррупции

ПАРИЖ, 24 апреля. / ТАСС /. Полиция Франции задержала во вторник миллиардера Венсана Боллоре в рамках дела о подкупе иностранных должностных лиц. Об этом сообщил сайт газеты Le Monde со ссылкой на источники во французской юстиции.

По информации издания, Боллоре подозревают в нарушении законов при получении концессии на два портовых терминала на Африканском континенте — в Ломе (Того) и Конакри Гвинея ). Как считают следователи, его транспортная и логистическая компания использовала аффилированное коммуникационное агентство Havas, чтобы содействовать приходу к власти африканских руководителей, а затем — для получения от них портовых концессий на выгодных условиях.

Вместе с владельцем группы задержаны ее генеральный директор Жиль Аликс и руководитель международной секции агентства Havas Жан-Филипп Доран. Последний занимался предвыборной кампанией в Гвинее в пользу нынешнего президента Альфа Конде, вернувшегося из длительной парижской иммиграции, во время которой он познакомился с бывшим министром иностранных дел Бернаром Кушнером и Венсаном Боллоре. В том же 2010 году Доран руководил коммуникацией президента Того Фора Гнассингбе, который находится у власти по сей день.

В марте 2011 года избранный президентом Альфа Конде поручил управление портом Венсану Боллоре. В Того группа Боллоре в 2009 году — всего за несколько месяцев до переизбрания Гнассингбе — получила концессию на грузовой терминал в порту Ломе на 35 лет.

Газета отмечает, что задержание Боллоре последовало всего спустя неделю после того, как промышленник неожиданно передал председательский пост в наблюдательном совете медиаконгломерата Vivendi своему сыну Яннику, главе агентства Havas.