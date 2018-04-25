Французского миллиардера задержали по подозрению в коррупции 

Дело ведет Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями, что в Нантерре под Парижем. В частности, им занимается известный своей «бульдожьей» хваткой следователь Серж Турнер — тот самый, что вот уже не первый год доставляет массу неприятностей экс-президенту страны Николя Саркози.
В частности, в вину Венсану Боллоре ставится опосредованный подкуп крупных политиков и государственных деятелей в Того и Гвинее. Так, по данным следствия, в Гвинее был задействован ресурс международного отделения входящей в холдинг компании, специализирующейся на СМИ и пиаре. Французские эксперты во главе с руководителем отделения Жан-Полем Дораном, которого, кстати, сейчас также допрашивают в Нантерре, были задействованы в предвыборной кампании в 2010 году на стороне нынешнего гвинейского президента Альфа Конде. Следователи хотят разобраться в финансовой стороне этой операции, а также в условиях, на которых африканскому филиалу группы Боллоре достался контейнерный терминал в Конакри. Их явно заинтриговал тот факт, что другая французская компания, годом раньше выигравшая тендер на этот терминал, была затем лишена концессии, и она перешла в руки людей Боллоре.
Практически аналогичная картина наблюдалась и в Того в ситуации с переизбранием тамошнего главы государства Фора Гнассингбе. Правда, там с конкурентом поступили жестче. Бизнесмен из местных Жак Дюпьидоби, претендовавший на терминал в столице Того Ломе, «вовремя» получил тюремный срок и, естественно, выбыл из игры, а портовый участок достался опять-таки группе Боллоре. Этой ситуацией также заинтересовались следователи, которые уже несколько раз пообщались с пострадавшим бизнесменом после того, как тот вышел на свободу и подал иск на своих обидчиков во французский суд.
Заметим, что еще пару десятков лет назад местным промышленникам за взятки и прочие действия с целью добиться преимуществ на рынках третьих стран ничего бы не грозило. Ситуация изменилась со вступлением в силу в 1999 году Конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией иностранных государственных чиновников при проведении международных деловых операций. Теперь за них приходится держать ответ перед своим правосудием.
Тем временем, акции группы Боллоре потеряли на парижской бирже 8%.