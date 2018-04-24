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Более 50 тысяч георгиевских ленточек раздадут москвичам к 9 мая
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Более 50 тысяч георгиевских ленточек раздадут москвичам к 9 мая 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Более 50 тысяч георгиевских ленточек раздадут «Волонтеры Победы» в столице к 9 мая, сообщили в центральном штабе общественного движения.
"В Москве организовано 12 точек, где наши волонтеры будут раздавать с утра до вечера георгиевские ленточки", — цитирует представителя волонтеров Агентство «Москва». Он отметил, что ленточек может быть роздано и больше, поскольку их будут распространять и другие организации.
По всей стране, по данным «Волонтеров Победы» планируется раздать около трех миллионов георгиевских ленточек. Акция началась 24 апреля, она проходит 85 регионах РФ.
Получить ленточки смогут пассажиры на восьми столичных вокзалах, рассказали в пресс-службе ЦППК. Там также будут работать «Волонтеры Победы». Раздача пройдет 24–29 апреля, а также 5, 6 и 8 мая с 12:00 до 15:00.
Волонтеры будут одеты в брендированную форму. Вместе с ленточками пассажиры получат информационные листовки об истории их появления и рекомендации по ношению.
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