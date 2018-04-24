Ещё
«Лаборатория Касперского» тестирует защиту автомобилей от хакеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лаборатория Касперского» тестирует защиту автомобилей от хакеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" уже тестирует продукты в сфере кибербезопасности автомобилей, сообщил РИА Новости руководитель направления «Безопасность интернета вещей» «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов.
"Мы со своей стороны работаем над автомобильной тематикой, у нас это направление является приоритетным. Защита систем бортовых и облачного управления в контексте управления транспортом у нас является приоритетной. Направление развивается достаточно бурно, я думаю, плоды его будут видны достаточно быстро, в ближайшие годы", — сказал Тихонов в кулуарах XII международного навигационного форума.
"Уже есть продукты, которые находятся на стадии тестирования и в которых мы принимаем участие как поставщик безопасности. Это разные продукты, связанные с разными аспектами защиты автомобиля", — добавил он.
В прошлом году в своем прогнозе на 2018 год «Лаборатория Касперского» предположила, что хакеры могут выйти за границы привычных устройств и начать активнее атаковать новые подключенные к интернету системы, в том числе автомобили. Например, злоумышленники могут заразить смартфон автовладельца и манипулировать приложением, которое управляет различными функциями автомобиля.
Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает официальными информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ2018). Международный навигационный форум проходит в рамках Недели.
РИА Новости: последние новости
Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в 1915 году Израиль обещал ответить, если Сирия использует С-300 против его самолетов Кадыров прокомментировал возможное включение в санкционный список по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах202
Газпром готов построить «Северный поток-3»107
Зачем Понаровская вернулась в Россию40
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу86
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой219
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
00:58
Семенович сделала откровенное признание
Шоу-бизнес
00:18
Киркоров поделился обедом с Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение