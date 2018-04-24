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Опубликована программа празднования Дня Победы в Калуге
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Опубликована программа празднования Дня Победы в Калуге 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
9 мая по улице Кирова в Калуге вновь пройдет «Бессмертный полк». Колонну начнут формировать в девять часов утра на четной стороне улицы Кирова у Дома музыки, рассказала 24 апреля на планерке в городской управе начальник управления культуры Яна Васина. И улица Кирова на всем ее протяжении, и три площади, Мира, Победы и Театральная, в это время уже будут перекрыты. Шествие, как обычно, станет главным событием празднования Дня Победы. Всего же в Калуге запланировано более 240 мероприятий, посвященных Дню Победы. Афиша этих мероприятий управлением культуры уже опубликована.
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