Приглашаем жителей округа принять участие в экологической акции «Миллион деревьев»

В Таганском, Пресненском и Мещанском районах в рамках весеннего этапа акции «Миллион деревьев» будут высажены новые деревья и кустарники. Жители округа — участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за это и сами выбрали растения.

Приглашаем жителей принять участие! Вместе с вами посадим деревья:

27 апреля в 14:30 — в Таганском районе по адресу: Николоямский пер., 4-6, стр.3 28 апреля в 10:00 — в Пресненском районе по адресу: Грузинский пер., 6;

29 апреля в 10:00 — в Мещанском районе по адресу: Гиляровского ул., 44.

Приходите сами и приглашайте соседей!