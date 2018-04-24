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Приглашаем жителей округа принять участие в экологической акции «Миллион деревьев»
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Приглашаем жителей округа принять участие в экологической акции «Миллион деревьев» 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Таганском, Пресненском и Мещанском районах в рамках весеннего этапа акции «Миллион деревьев» будут высажены новые деревья и кустарники. Жители округа — участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за это и сами выбрали растения.
Приглашаем жителей принять участие! Вместе с вами посадим деревья:
27 апреля в 14:30  — в Таганском районе по адресу: Николоямский пер., 4-6, стр.3  28 апреля в 10:00  — в Пресненском районе по адресу: Грузинский пер., 6;
29 апреля в 10:00  — в Мещанском районе по адресу: Гиляровского ул., 44.
Приходите сами и приглашайте соседей!
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