Ещё
Слуцкий: пересмотр сделки с Ираном негативно скажется на отношениях с КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слуцкий: пересмотр сделки с Ираном негативно скажется на отношениях с КНДР 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник предупредил, что пересмотр соглашения по иранской ядерной программе станет негативным сигналом для Северной Кореи об отношении Запада к своим обязательствам.
Депутат подчеркнул, что Россия выступает категорически против вскрытия ядерной сделки с Исламской республикой, поскольку это станет прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, подорвет многолетние усилия в части сохранения стабильности и режима нераспространения.
«Это послужит также крайне негативным сигналом не только для Тегерана, но и для КНДР в отношении соблюдения Западом своих обязательств. Последствия всего этого могут быть катастрофичны», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Слуцкий также отметил, что заявления президента Франции Эмануэля Макрона относительно пересмотра СВПД идут вразрез с позицией Евросоюза, которую до этого неоднократно озвучивала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
«Мягко говоря, такой разворот относительно иранской ядерной сделки весьма опасен. Если Франция действительно присоединится к той линии, которую ведет администрация США, это продемонстрирует нестабильность ее как партнера и гаранта выполнения соглашения, а также возможность навязывания Парижу интересов Вашингтона», — считает законодатель.
Парламентская газета: последние новости
Косачев прокомментировал заявление G7 о возможном ужесточении санкций в отношении РФ Матрас.ру выходит в лидеры интернет- продаж Россию и Балканы связывает общая история
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия — враг? Куда революция заведет Армению170
В США заявили о провале Су-57588
Хмеймим атаковали дроны404
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией347
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение