Слуцкий: пересмотр сделки с Ираном негативно скажется на отношениях с КНДР 

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник предупредил, что пересмотр соглашения по иранской ядерной программе станет негативным сигналом для Северной Кореи об отношении Запада к своим обязательствам.
Депутат подчеркнул, что Россия выступает категорически против вскрытия ядерной сделки с Исламской республикой, поскольку это станет прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, подорвет многолетние усилия в части сохранения стабильности и режима нераспространения.
«Это послужит также крайне негативным сигналом не только для Тегерана, но и для КНДР в отношении соблюдения Западом своих обязательств. Последствия всего этого могут быть катастрофичны», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Слуцкий также отметил, что заявления президента Франции Эмануэля Макрона относительно пересмотра СВПД идут вразрез с позицией Евросоюза, которую до этого неоднократно озвучивала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
«Мягко говоря, такой разворот относительно иранской ядерной сделки весьма опасен. Если Франция действительно присоединится к той линии, которую ведет администрация США, это продемонстрирует нестабильность ее как партнера и гаранта выполнения соглашения, а также возможность навязывания Парижу интересов Вашингтона», — считает законодатель.