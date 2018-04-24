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МИД: срыв сделки по Ирану может сказаться на будущих договорённостях с КНДР
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МИД: срыв сделки по Ирану может сказаться на будущих договорённостях с КНДР 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Срыв сделки по иранской ядерной программе может негативно сказаться на будущих соглашениях с Северной Кореей. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Владимир Ермаков, передаёт РИА «Новости».
В январе 2018 года США, Британия, Франция и Германия создали группу для выработки дополнительного соглашения к принятому в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что последний раз продляет режим частичного снятия санкций с Ирана. Ожидается, что допсоглашение будет представлено до 12 мая 2018 года, когда Трамп должен будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.
«Срыв договорённостей по иранской ядерной программе без каких-либо поводов и вопреки воле международного сообщества вряд ли будет способствовать убеждению КНДР в том, что возможные будущие договорённости будут соблюдаться», — отметил Ермаков.
Также он отметил, что СВПД является хрупким механизмом и любое отклонение от его общей философии или отдельных положений неизбежно ударят по глобальному режиму нераспространения оружия массового поражения и «самым негативным образом скажется на региональной и международной стабильности и безопасности».
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