К 2019 году в Рыбинске построят транспортную развязку

К 2019 году в Рыбинске построят транспортную развязку, которая соединит 3-ю Перекатную улицу и кольцо у ТЦ «Виконда» — 4 полосы и тротуар со стороны частного сектора.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Также подрядчик поменяет все коммуникации. На реализацию проекта выделят 100 млн рублей: 80 млн из областного бюджета и 20 из местного.

Второй этап строительства развязки — орагнизация кругового движения в районе улиц Черепанова-Суркова-Ворошилова-Расторгуева. В июне этого года власти намерены заключить контракт с подрядчиком.