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К 2019 году в Рыбинске построят транспортную развязку
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К 2019 году в Рыбинске построят транспортную развязку 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
К 2019 году в Рыбинске построят транспортную развязку, которая соединит 3-ю Перекатную улицу и кольцо у ТЦ «Виконда» — 4 полосы и тротуар со стороны частного сектора.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Также подрядчик поменяет все коммуникации. На реализацию проекта выделят 100 млн рублей: 80 млн из областного бюджета и 20 из местного.
Второй этап строительства развязки — орагнизация кругового движения в районе улиц Черепанова-Суркова-Ворошилова-Расторгуева. В июне этого года власти намерены заключить контракт с подрядчиком.
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