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Власти Краснодара будут использовать 3D-макет для регулирования застройки старого центра
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Власти Краснодара будут использовать 3D-макет для регулирования застройки старого центра 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Кубанские Новости
КРАСНОДАР, 24 апреля. /ТАСС/. Макет Краснодара, напечатанный на 3D-принтере, станет объемной инструкцией застройки города. С его помощью власти, специалисты и инвесторы будут принимать решения о строительстве новых зданий в историческом центре, сообщил во вторник журналистам мэр города Евгений Первышов.
"Сегодня большая часть макета исторической части города выполнена на 3D-принтере.
Думаю, будем руководствоваться им при застройке центральной части города", — сказал мэр.
Он пояснил, что такая карта позволит оценивать целесообразность строительства с точки зрения этажности, соотношения с окружающей застройкой и охранными зонами исторических зданий. «Это позволит определить план развития центральной части города, позволит инвесторам смотреть, стоит ли приобретать имущество в центральной части города», — добавил он.
Краснодар основан в XVIII веке, в центре города сохранилось множество частных домов высотой в один-два этажа, многие из них дореволюционной постройки. В советское время и после него центр застраивали высотными домами, в последние годы эта работа ограничена.
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