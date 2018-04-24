Власти Краснодара будут использовать 3D-макет для регулирования застройки старого центра

КРАСНОДАР , 24 апреля. / ТАСС /. Макет Краснодара, напечатанный на 3D-принтере, станет объемной инструкцией застройки города. С его помощью власти, специалисты и инвесторы будут принимать решения о строительстве новых зданий в историческом центре, сообщил во вторник журналистам мэр города Евгений Первышов

"Сегодня большая часть макета исторической части города выполнена на 3D-принтере.

Думаю, будем руководствоваться им при застройке центральной части города", — сказал мэр.

Он пояснил, что такая карта позволит оценивать целесообразность строительства с точки зрения этажности, соотношения с окружающей застройкой и охранными зонами исторических зданий. «Это позволит определить план развития центральной части города, позволит инвесторам смотреть, стоит ли приобретать имущество в центральной части города», — добавил он.

Краснодар основан в XVIII веке, в центре города сохранилось множество частных домов высотой в один-два этажа, многие из них дореволюционной постройки. В советское время и после него центр застраивали высотными домами, в последние годы эта работа ограничена.