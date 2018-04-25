В уголовном деле главы конструкторского бюро в Казани появился рейдер с Кипра 

Коллектив Казанского опытно-конструкторского бюро имени Симонова, у которого неделей ранее арестовали генерального директора Александра Гомзина, обратился к президенту страны. По версии сотрудников ОКБ, арест их руководителя инициировали рейдеры, которые хотят разорить успешное предприятие и сманить ценных специалистов.
Конкуренция в силовом варианте
В открытом письме на имя президента Владимира Путина сотрудники НПО «ОКБ имени Симонова», занимающегося разработкой беспилотных летательных аппаратов для Минобороны, просят вмешаться в ситуацию с незаконным, по их мнению, арестом гендиректора бюро Александра Гомзина. Гомзина поместили под стражу 20 апреля, обвинив в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
При аресте следователи не стали раскрывать детали уголовного дела, упомянув лишь о хищении средств Минобороны, однако авторы письма называют обвинение абсурдным, так как Гомзину вменили хищение более 900 млн рублей, «что просто невозможно».
«Предприятие выполняет гособоронзаказ под постоянным контролем военного представительства, многочисленных контролирующих органов, таких как Казанская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, УФСБ Российской Федерации по республике Татарстан, налоговая инспекция, Счетная палата Российской Федерации. Похитить столь крупную сумму в таких условиях просто невозможно», — пишут коллеги Гомзина.
Истинную причину ареста гендиректора работники предприятия видят в рейдерском захвате ОКБ — именно для этого на главного конструктора и основного акционера предприятия Александра Гомзина оказывается силовое давление. Пока же гендиректор организации находится за решеткой, силовики прессуют его подчиненных, в том числе заместителей, обыскивая их квартиры в ночное время и проводя с ними многочасовые допросы.
«Работа предприятия полностью дезорганизована, предпринимаются попытки сманивания ведущих специалистов на другие профильные предприятия», — сообщается в письме.
Документ подписали более 290 работников ОКБ. Они отмечают, что если ситуацию пустить на самотек, то будет разрушено эффективное предприятие, что ослабит обороноспособность страны.
После ареста Александр Гомзин написал письмо директору ФСБ Александру Бортникову, указав, что бизнесмен с Кипра, который является одним из акционеров ОКБ имени Симонова, пытается произвести рейдерский захват предприятия.