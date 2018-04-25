В уголовном деле главы конструкторского бюро в Казани появился рейдер с Кипра

Коллектив Казанского опытно-конструкторского бюро имени Симонова, у которого неделей ранее арестовали генерального директора Александра Гомзина , обратился к президенту страны. По версии сотрудников ОКБ, арест их руководителя инициировали рейдеры, которые хотят разорить успешное предприятие и сманить ценных специалистов.

Конкуренция в силовом варианте

В открытом письме на имя президента Владимира Путина сотрудники НПО «ОКБ имени Симонова», занимающегося разработкой беспилотных летательных аппаратов для Минобороны , просят вмешаться в ситуацию с незаконным, по их мнению, арестом гендиректора бюро Александра Гомзина. Гомзина поместили под стражу 20 апреля, обвинив в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

При аресте следователи не стали раскрывать детали уголовного дела, упомянув лишь о хищении средств Минобороны, однако авторы письма называют обвинение абсурдным, так как Гомзину вменили хищение более 900 млн рублей, «что просто невозможно».

Истинную причину ареста гендиректора работники предприятия видят в рейдерском захвате ОКБ — именно для этого на главного конструктора и основного акционера предприятия Александра Гомзина оказывается силовое давление. Пока же гендиректор организации находится за решеткой, силовики прессуют его подчиненных, в том числе заместителей, обыскивая их квартиры в ночное время и проводя с ними многочасовые допросы.

«Работа предприятия полностью дезорганизована, предпринимаются попытки сманивания ведущих специалистов на другие профильные предприятия», — сообщается в письме.

Документ подписали более 290 работников ОКБ. Они отмечают, что если ситуацию пустить на самотек, то будет разрушено эффективное предприятие, что ослабит обороноспособность страны.