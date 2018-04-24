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Парламент КЧР назначил треть членов нового состава региональной Общественной палаты
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Парламент КЧР назначил треть членов нового состава региональной Общественной палаты 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 24 апреля. /ТАСС/. Депутаты парламента Карачаево-Черкесии во вторник на очередном заседании рассмотрели кандидатуры в треть состава региональной Общественной палаты, выдвинутые от некоммерческих организаций и общественных объединений республики.
Согласно новому порядку формирования ОП, треть — 12 членов организации утверждается Народным собранием КЧР, столько же будут назначаться указом главы республики, еще 12 человек — отбираться из заявленных кандидатур рабочей группой, созданной из членов палаты, утвержденных руководителем и депутатами региона. Раньше 18 из 36 членов назначались указом главы КЧР, остальные кандидаты определялись по итогам отборочного тура.
"Всего в Народное собрание КЧР поступило 27 заявлений от кандидатов в члены Общественной палаты. Одно заявление отклонено, так как организация, выдвинувшая кандидата, зарегистрирована менее одного года назад. Еще одно направлено главе КЧР, поскольку кандидат выдвинут межрегиональным общественным объединением. На рассмотрение выносится 25 кандидатов, по итогам голосования пройдут 12 человек, набравшие наибольшее число голосов", — сказал на сессии заместитель председателя комитета парламента по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам НКО Виктор Бородкин.
В новый состав Общественной палаты КЧР по итогам рейтингового голосования в парламенте, в частности, вошли директор русского театра драмы и комедии КЧР Хасан Биджиев, председатель президиума общественной организации «Русь» Евгений Жедяев, председатель Карачаево-Черкесского республиканского объединения организации профсоюзов Рая Айбазова, председатель общественной организации греков «Калиархи» Владимир Кузнецов.
Первый состав Общественной палаты КЧР был определен в декабре 2011 года. Его возглавила Вера Молдованова, которая в апреле 2015 года была переизбрана на эту должность во втором составе организации.
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