«Газпром» готов к переговорам с Киевом по транзиту газа

Александр Медведев. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома»

«Что касается нового договора, — я подчеркиваю, не продления старого, а заключения нового договора на транзит через территорию Украины , — то мы готовы к переговорам. Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь», — сказал Медведев.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с чем российская компания собирается обжаловать контракты и расторгнуть их через Стокгольмский суд.

20 апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку газа и его транзит, поскольку переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели.