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«Газпром» готов к переговорам с Киевом по транзиту газа
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«Газпром» готов к переговорам с Киевом по транзиту газа 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
«Что касается нового договора, — я подчеркиваю, не продления старого, а заключения нового договора на транзит через территорию Украины, — то мы готовы к переговорам. Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь», — сказал Медведев.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с чем российская компания собирается обжаловать контракты и расторгнуть их через Стокгольмский суд.
20 апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку газа и его транзит, поскольку переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели.
Решения арбитража Стокгольма по спорам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку и транзит газа «Газпром» обжаловал в суде Швеции в марте.
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