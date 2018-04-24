Что такое сбалансированная автоматика нового Kalashnikov SR1?

Сегодня официально открыт предзаказ на новый спортивный самозарядный карабин Kalashnikov SR1 со сбалансированной автоматикой. В чем же его ключевые особенности?

Системы с так называемой «сбалансированной» автоматикой, в которой импульс подвижных частей компенсируется при помощи специальной противомассы, тем самым снижая ощущаемую стрелком отдачу и уменьшая рассеивание при автоматической стрельбе или стрельбе с высоким темпом, известны довольно давно. Одна из ранних попыток создать такое оружие относится еще к 1908 году, когда британец Людвиг Мертенс (Ludwig Mertens) запатентовал «оружие без отдачи». Один из вариантов его патента описывал пулемет с ленточным питанием, в котором подвижный затвор при помощи шестерни и зубчатых реек был связан с подвижным стволом, двигавшимся в противофазе к затвору. Очевидно, что таким образом оружие полностью лишенное отдачи было не создать, но работы в данном направлении продолжались. Очень схожую конструкцию имели разработанные в конце 1930х в СССР высокотемповые авиапулеметы СН и УльтраШКАС, однако в них движение ствола и затвора в противофазе использовалось для значительного повышения скорострельности.

Во второй половине шестидесятых работы над сбалансированными системами велись в Швейцарии , где конструктор Эдвин Рор (Edwin Rohr) из компании Hammerli AG вел работы по созданию малокалиберных спортивных пистолетов для скоростной «олимпийской» стрельбы. В 1966 году Рор подал заявку на изобретение, в которой описывал несколько вариантов спортивного пистолета со свободным затвором, отдача которого компенсируется подвижным в противоположную сторону балансиром. Таким образом планировалось уменьшить подброс ствола и ощущаемую стрелком отдачу. Рор предлагал несколько вариантов привода балансира — как при помощи отводимых из ствола пороховых газов (без механической связи с затвором), так и непосредственно от затвора через шестерню и зубчатые рейки. Неизвестно, выпускались ли такие пистолеты серийно, но конструкция, безусловно, заслуживает внимания.

Так называемые «сбалансированные» системы автоматики стрелкового оружия появились в Советском Союзе в ходе поиска решений проблемы повышения кучности стрельбы из ручного автоматического оружия, в середине 1960х годов. Давно уже ставший классикой автомат Калашникова, при всех его достоинствах, не отличался особо высокими характеристиками как по точности стрельбы, так и по рассеиванию при стрельбе очередями. Одной из причин этого является значительный импульс подвижных частей (затворной группы). При массе порядка 0.5кг в нормальных условиях затворная группа 7.62мм автомата АКМ ударяется о заднюю стенку ствольной коробки со скоростью 3.5-4 м/с, придавая автомату дополнительный импульс отдачи до 2 кг*м/с, что составляет до 20% общего импульса отдачи оружия. У 5.45мм автомата АК74 импульс отдачи подвижных частей составляет еще больший процент в общей отдаче оружия (за счет уменьшения импульса пули), внося в нее порядка 30% «лишнего» импульса. Это необходимо для надежного функционирования оружия даже в самых трудных условиях эксплуатации, но расплатой за надежность стали повышенная отдача, увеличенная вибрация при стрельбе и некоторое снижение ресурса оружия по сравнению с «безударными» системами.

Применение сбалансированной автоматики, то есть добавление в конструкцию противовеса, движущегося в противоположном направлении относительно затворной группы, а также синхронизирующих шестерней, позволило исключить или как минимум значительно уменьшить влияние удара массивных подвижных частей в крайних переднем и заднем положении, а значит и уменьшить вибрацию и подброс оружия и улучшить кучность стрельбы беглым одиночным огнем или очередями. Для выполнения требований военных заказчиков, выставленных в конкурсе «Абакан», применения сбалансированной автоматики оказалось недостаточно, однако развитие сбалансированных систем продолжилось как в Ижевске , так и в Коврове — двух ведущих центрах разработки российского стрелкового оружия. В частности, в конце 1990х-начале 2000х годов в Ижевске на базе более ранних опытных образцов АЛ-6 и АЛ-7 была создана серия «сбалансированных» автоматов АК107 (5.45мм), АК108 (5.56мм) и АК109 (7.62х39мм). Однако опыт их испытаний привел к решению о том, что для полного удовлетворения армейских требований лучше подходит «классическая» автоматика, реализованная в автоматах АК-12 и АК-15.

Тем не менее, невзирая на отказ от развития «армейского» направления по сбалансированной автоматике, ИЖМАШ (ныне Концерн «Калашников») на базе автомата АК-107 разработал 5.56мм гражданский самозарядный карабин Сайга-107 для спортивной «практической» стрельбы, в настоящее время запущенный в серию под новым именем SR1.

Главное достоинство сбалансированной автоматики для боевого оружия уже понятно — это улучшение кучности (уменьшение площади рассеивания попаданий) стрельбы до 20-30%, однако это улучшение заметно проявляется лишь на малоимпульсных патронах, таких как 5.45х39 или 5.56х45. При повышении импульса отдачи, генерируемого самим патроном, при сохранении импульса подвижных частей удельный эффект их «балансировки» в общей отдаче снижается, и для оружия под патрон 7.62х39 повышение кучности стрельбы составляет лишь порядка 10%, что выливается в крайне незначительное повышение реальной боевой эффективности оружия (частоты поражения целей в различных условиях) относительно оружия традиционной схемы. Кроме того, «боевые» системы со сбалансированной автоматикой неизбежно имеют более высокий темп стрельбы (как правило не менее 900 выстрелов в минуту). Если добавить сюда повышенную сложность производства и обслуживания, а также если не невозможность то затруднительность создания на базе полноразмерного автомата его укороченного варианта по типу АКС74У, то перспективы сбалансированной автоматики в боевом оружии видятся уже не столь радужными.

Если же говорить о спорте, в первую очередь о практической стрельбе, то там повышенная кучность стрельбы, присущая сбалансированной схеме, при стрельбе с рук «быстрыми двойками» может дать стрелкам конкретное преимущество перед «классическими» системами. При этом такие особенности системы как повышенное усилие взведения или большая требовательность к обслуживанию и чистке нивелируются тщательной подготовкой спортсменом оружия к стрельбе и тренированностью самого спортсмена. Использование же газоотводного двигателя «полной мощности» (а по сути даже удвоенной мощности, так как система имеет два газовых поршня) позволяет обеспечить повышенную надежность оружия в сравнении со спортивными карабинами с «классической» автоматикой, оснащенными облегченными затворными рамами и «задушенным» до минимума газоотводом.

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