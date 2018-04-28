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Ответные меры на санкции Запада сохранятся, заявил Медведев
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Ответные меры на санкции Запада сохранятся, заявил Медведев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ответные меры России на введенные санкции Запада сохранятся, поскольку отменить их невозможно без принципа взаимности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Да (сохранятся российские санкции — ред.), вне всякого сомнения… Вы имеете в виду так называемые контрсанкции, или ответные ограничительные меры? Конечно, сохранятся, потому что совсем недавно наши партнёры по Европейскому союзу и американцы вновь продлили те решения, которые ранее были приняты", — сказал Медведев в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
Премьер подчеркнул, что отменить их невозможно, поскольку необходима взаимность. «Нет, это невозможно сделать (отменить российские санкции — ред.). Это невозможно сделать, потому что здесь, конечно, должна быть взаимность. Я уже не говорю о том, что санкции, связанные с закрытием ряда продовольственных потоков из Европы, были встречены аплодисментами нашими аграриями», — пояснил председатель правительства.
По словам Медведева, неоднократно контрсанкции России просили продлить. «И это, по сути, обеспечивало нашу продовольственную безопасность. Собственно, те рекордные урожаи, которые мы собираем, те надои, которые есть, те показатели животноводства, растениеводства, которые мы имеем, они все связаны с ответными ограничениями», — подчеркнул глава кабинета министров.
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