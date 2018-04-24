Ветераны смогут бесплатно отправлять телеграммы и совершать звонки 

С 25 апреля по 10 мая услуга предоставляется в отделениях «Почты России».
«С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях, оказывающих услуги по приему телеграмм и междугородному/международному телефонному соединению (за исключением Москвы), участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья. Специальные условия предоставляются «Почтой России» и Ростелекомом в рамках совместных мероприятий, традиционно приуроченных к празднованию Дня Победы», — говорится в сообщении. В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего зарубежья из отделений «Почты России». Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья — общая продолжительность разговоров — до 100 минут.