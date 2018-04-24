15-летняя девочка в Курганинске пропала, а потом нашлась 

Ночью в дежурную местной полиции обратилась женщина с заявлением о пропаже 15-летней дочери. Девочка вечером ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Сотовый телефон школьница с собой не взяла.
Для проведения поисковых мероприятий были созданы группы, в которые вошли наиболее опытные сотрудники полиции. Они провели подворный обход микрорайона, осмотрели заброшенные и строящиеся здания, опросили друзей и знакомых пропавшей, дежурили на вокзалах города, проверяли фирмы такси на предмет выезда несовершеннолетней за пределы района.
Оперативно-розыскные мероприятия дали результат: сотрудники отдела ПДН разыскали девочку на улице Курганинска спустя девять часов после начала поиска.
Сотрудники полиции провели беседу с подростком и передали ее родителям, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.