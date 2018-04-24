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Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Илину Аетбаеву
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Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Илину Аетбаеву 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
16 апреля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Илины Аетбаевой из Башкирии. У девочки врожденный порок сердца — дефект междпредсердной перегородки. Илина растет, и дефект увеличивается, возрастает и нагрузка на сердце. Уже отмечены изменения в его размерах, правые отделы расширены. Девочке необходима операция, которую готовы провести уфимские кардиохирурги. Это единственный способ предотвратить тяжелые осложнения.
Рады сообщить: вся необходимая сумма (259 315 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 286 322 руб. Всего собрано 286 322 руб. Госпитализация в мае–2018. Родители Илины благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы Русфонда «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».
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