Ещё
Городская больница №1 может переехать из центра Краснодара на окраину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Городская больница №1 может переехать из центра Краснодара на окраину 

АиФ — Юг 26 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Первую городскую больницу из центра города, она расположена на ул. Красной, могут перенести в медицинский кластер. Его планируют строить в районе поселков Знаменского и Новознаменского. Там выделено 50 га земли. Это пока один из вариантов, но выглядит он вполне логично, отметил руководитель администрации Краснодара Евгений Первышов на брифинге для журналистов
Кроме того, обсуждается возведение еще нескольких объектов, которые можно было бы разместить на выделенной территории — это больница скорой медицинской помощи, онкодиспансер, тубдиспансер.
«Сейчас мы обсуждаем со специалистами в медицинской сфере наиболее оптимальную компоновку учреждений и связанные с их профилем возможные особенности и требования. Пока идёт предварительная проработка. Будем в дальнейшем рассматривать возможности размещения и других учреждений медицинского направления по соседству», — рассказал глава Краснодара Владимир Первышов, сообщает пресс-служба администрации города.
АиФ — Юг: последние новости
72 пляжа будут подготовлены к курортному сезону в Туапсинском районе Капитальный ремонт на улице Тургенева в Краснодаре продолжается В Краснодаре открылся юбилейный скаковой сезон
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах202
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу78
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой214
Зачем Понаровская вернулась в Россию38
Скончался Геннадий Леонов15
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
00:53
Меньшова ответила Успенскому
Шоу-бизнес
00:53
Меньшову обвинили в продажности
Шоу-бизнес Другое
00:34
Прилетевшая с неба собака зашибла китаянку
Происшествия
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
00:51
Украинский аналог Ан-70 попал на видео
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение