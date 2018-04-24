Городская больница №1 может переехать из центра Краснодара на окраину

Первую городскую больницу из центра города, она расположена на ул. Красной, могут перенести в медицинский кластер. Его планируют строить в районе поселков Знаменского и Новознаменского. Там выделено 50 га земли. Это пока один из вариантов, но выглядит он вполне логично, отметил руководитель администрации Краснодара Евгений Первышов на брифинге для журналистов

Кроме того, обсуждается возведение еще нескольких объектов, которые можно было бы разместить на выделенной территории — это больница скорой медицинской помощи, онкодиспансер, тубдиспансер.

«Сейчас мы обсуждаем со специалистами в медицинской сфере наиболее оптимальную компоновку учреждений и связанные с их профилем возможные особенности и требования. Пока идёт предварительная проработка. Будем в дальнейшем рассматривать возможности размещения и других учреждений медицинского направления по соседству», — рассказал глава Краснодара Владимир Первышов, сообщает пресс-служба администрации города.