Ещё
Скоро ямальцев ждет красивый ледоход
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скоро ямальцев ждет красивый ледоход 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале ледоход ожидают во второй декаде мая. Об этом сегодня, 24 апреля, заместитель начальника отдела окружного департамента гражданской защиты и противопожарной службы Андрей Мальчевский сообщил журналистам. Он отметил, что реки Ханты-Мансийска уже вскрылись ото льда.
На территории автономного округа к противопаводковым мероприятиям начали готовиться заранее. Одним из основных направлений является проведение взрывных работ в случае возникновения критической ситуации в населенных пунктах, которые подвержены риску. Это город Тарко-Сале и поселок Уренгой Пуровского района, село Овгорт Шурышкарского района.
По предварительным прогнозам синоптиков, в этом году паводок ожидается в пределах нормы.
«Погода зимой и весной на Ямале была достаточно мягкая. Толщина льда примерно на сорок процентов ниже среднегодовых значений, отсюда возникновение ледовых заторов — основных источников подтопления — сведены к минимуму», — отметил Андрей Мальчевский.
Кроме того, основные усилия будут сосредоточены на защите населения тех территорий, которые подвержены подтоплению. В случае паводка, местное население переселят в пункты временного размещения, обеспечат горячим питанием и питьевой водой. Чтобы по максимуму защитить населенные пункты от затопления, проводятся инженерные мероприятия, возводятся защитная насыпь и дамба.
В Надымском районе органы местного самоуправления проводят водорезные и буровые работы в местах образования ледовых заторов. Также будет обследована защитная насыпь, которая предупреждает от подтопления автодорогу, в случае частичного разрушения её будут восстанавливать.
ИА Север-Пресс: последние новости
Салехардских коммунальщиков незаконно заставляли проходить медосмотр по два раза на день Переправа Салехард - Лабытнанги теряет вес Голодовка на Русском месторождении закончена. Спецслужбы проводят проверки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах203
Газпром готов построить «Северный поток-3»124
Зачем Понаровская вернулась в Россию41
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу86
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой50
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
05:28
Назначен глава особой экономической зоны Москвы
Новости Москвы
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
00:58
Семенович сделала откровенное признание
Шоу-бизнес
00:18
Киркоров поделился обедом с Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение