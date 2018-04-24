Скоро ямальцев ждет красивый ледоход

На Ямале ледоход ожидают во второй декаде мая. Об этом сегодня, 24 апреля, заместитель начальника отдела окружного департамента гражданской защиты и противопожарной службы Андрей Мальчевский сообщил журналистам. Он отметил, что реки Ханты-Мансийска уже вскрылись ото льда.

На территории автономного округа к противопаводковым мероприятиям начали готовиться заранее. Одним из основных направлений является проведение взрывных работ в случае возникновения критической ситуации в населенных пунктах, которые подвержены риску. Это город Тарко-Сале и поселок Уренгой Пуровского района, село Овгорт Шурышкарского района.

По предварительным прогнозам синоптиков, в этом году паводок ожидается в пределах нормы.

«Погода зимой и весной на Ямале была достаточно мягкая. Толщина льда примерно на сорок процентов ниже среднегодовых значений, отсюда возникновение ледовых заторов — основных источников подтопления — сведены к минимуму», — отметил Андрей Мальчевский.

Кроме того, основные усилия будут сосредоточены на защите населения тех территорий, которые подвержены подтоплению. В случае паводка, местное население переселят в пункты временного размещения, обеспечат горячим питанием и питьевой водой. Чтобы по максимуму защитить населенные пункты от затопления, проводятся инженерные мероприятия, возводятся защитная насыпь и дамба.

В Надымском районе органы местного самоуправления проводят водорезные и буровые работы в местах образования ледовых заторов. Также будет обследована защитная насыпь, которая предупреждает от подтопления автодорогу, в случае частичного разрушения её будут восстанавливать.