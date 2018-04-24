Селфи со стрельбой в Люберцах сняли на видео

Жители многоэтажного дома на Октябрьском проспекте в Люберцах в понедельник стали свидетелями стрельбы -группа молодых людей во время селфи открыла огонь из охолощенного автомата. Одним из участников действа, по неподтвержденной информации, стал блогер Хиза (или Ба-бах), который ранее в этом месяце попытался пронести в аэропорт Домодедово муляжи гранат.

"Они селфи делали и быстро свалили, чтоб не связали. Вот и все", — уточнил один из пользователей.

Инцидент произошел 23 апреля рядом с домом 1/1 по Октябрьскому проспекту. На кадрах видно, как выскочивший из легковушки молодой человек в белой рубашке подбегает к приятелям, хватает автомат и дает очередь в воздух, после чего быстро возвращается в автомобиль и уезжает.

"Это у моего дома было… Я слышала выстрелы", — уточнила местная жительница.

По некоторым данным, стрелком оказался блогер Хиза (он же Ба-бах), который вместе с приятелем получил 10 суток административного ареста за попытку пронести в аэропорт Домодедово пневматический пистолет и два муляжа гранаты Ф-1. Как раз 23 апреля он должен был выйти на свободу.