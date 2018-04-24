Весна в Капотне: в пруд московского НПЗ запустили лебедей

На территории Московского нефтеперерабатывающего завода пожарный водоем уже давно превратили в настоящий пруд. С 2006 года в нем живут белые лебеди. Всю нынешнюю зиму две лебединые семьи прожили в вольере. После потепления и окончательного прихода сухой бесснежной погоды птиц запустили в пруд.

В вольере лебеди — Марс, Ника, Зевс и Паллада — жили под наблюдением орнитолога. Там они плавали в теплом бассейне, а в ежедневном меню были только полезные ингредиенты: овощи, пшеница и костяная мука. Теперь специалисты будут навещать пернатых в пруду.

Мы берега обшили таким камнем декоративным, сделали ограждение, провели благоустройство прилегающей территории. МНПЗ реализует масштабную программу модернизации завода, огромное значение уделяется экологическим программам

— Дмитрий Луговской, начальник административно — хозяйственного управления Московского НПЗ.

Лебеди регулярно дают потомство, которое затем разлетается по разным уголкам региона. Восемь лет назад завод подарил двух птенцов

Николо-Угрешскому

монастырю в Дзержинске, а в 2012 году еще четырех лебедей передали на подмосковную спортбазу «Лесное». За годы существования пруда здесь сложилась уникальная экосистема: водятся и рыбы, и пресноводные черепахи, к лебедям прилетают еще и утки.

Посмотреть, как выпускают лебедей, пришли школьники из Капотни. В знак начала весны они украсили дерево у пруда бумажными птицами. Пруд находится в свободном доступе для жителей района, для многих это любимое место.

На Московском НПЗ заботятся о природе, не только облагораживая территорию. На предприятии постоянно появляются масштабные технологии: в прошлом году запустили ключевой экологический проект — очистные сооружения «Биосфера». Благодаря чему эффективность очистки сточных вод составила 99,9%.

Планируем, что наши подразделения Всероссийского общества охраны природы, те которые, расположены там, где есть нефтеперерабатывающие заводы, приедут сюда на стажировку, чтобы посмотреть, как должен выглядеть образцовый НПЗ — Элмурод Расулмухамедов , Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы.

Санитарно-защитная

зона возле завода превратилась в живой уголок. В Марьинской пойме, которая разделяет предприятие и район Марьино, водятся краснокнижные виды животных и птиц.