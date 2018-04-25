Белые лебеди вернулись в пруд Московского НПЗ

Фото: Владимир Антропов

В пруд возле Московского НПЗ вернулись белые лебеди после зимовки в теплом вольере. Это уже четвертое поколение птиц, которые живут в заводском пруду. Зимой за ними наблюдает профессиональный орнитолог и группа смотрителей, а весной лебеди возвращаются на воду.

За выпуском лебедей наблюдали десятки школьников из Капотни. Для ребят это событие стало открытым урок природоведения. Как рассказал председатель московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, мероприятие прошло в год 100-летия со дня создания движения юных натуралистов в России.

"В этом году мы отмечаем 100-летие создания движения юннатов, и надеемся, что дети, которые у нас сегодня здесь, станут активными участниками этого возрождаемого движения. Мы рады, что существует такой праздник. Практически с этого начинается весна в Капотне. Мы благодарны МНПЗ, что он проводит политику открытых дверей ", — рассказал он во время посещения акции завода.

"Парковые" лебеди живут в пруду МНПЗ с 2006 года. Сейчас их четверо — это уже четвертое поколение обитателей заводского пруда. Водоем, в котором живут птицы, — искусственный. Вода в нем постоянно обновляется — ее набирают из Москвы-реки, затем очищают и фильтруют. Здесь живут не только лебеди, но и весьма чувствительные к чистоте воды черепахи, а также большое количество рыбы.

Зимуют пернатые обитатели пруда зимуют в отапливаемом вольере с бассейном на территории завода. За питанием и здоровьем лебедей следят орнитологи Московского зоопарка. В рацион птиц входят овощи, костяная мука и пшеница, а также пекинская капуста. Довольные условиями содержания лебеди неоднократно выводили потомство. Так, в 2010 году двух птенцов передали Николо-Угрешскому монастырю в Дзержинске. Еще четырех в 2012 году — подмосковной спортивно-оздоровительной базе «Лесное».