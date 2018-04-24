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Лопата и метла. Памятник работникам ЖКХ поставят в Сургутском районе
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Лопата и метла. Памятник работникам ЖКХ поставят в Сургутском районе 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Инициаторы проекта и авторы считают, что памятник должен изменить отношение населения к сотрудникам коммунальных предприятий в лучшую сторону.
Чтобы ценили и уважали
Макет будущего памятника представлен инструментами, которыми пользуются в повседневной работе коммунальщики: лопата, метла, гаечный ключ. Для упрочения ассоциации поставлена еще и батарея центрального отопления. Завершает всю композицию сердце в знак признательности к работникам ЖКХ за их каждодневный труд. Именно так выглядит проект-победитель конкурса, объявленного управляющей компанией города Лянтора среди школьников и студентов.
«Мы решили провести такой конкурс среди школьников и студентов в надежде на улучшение имиджа работника ЖКХ. Слишком много неправильных, на наш взгляд, ассоциаций. Если подумать, то свет, тепло, электричество — все это есть в том числе благодаря нашему труду. На наш призыв поучаствовать в конкурсе откликнулось много ребят, около тридцати работ поступило на рассмотрение. Больше всех понравился проект Олега Куриленко. Многие работы были просто скопированы с Интернета, а здесь чувствуется, что ребенок подошел к заданию творчески. И очень понравилось его видение, хороший ассоциативный ряд, мышление. Поэтому мы выбрали победителем его», — рассказала директор управляющей компании «АКВА-сеть» города Лянтора Наталья Алексеева.
Поле для творчества
Автор проекта и победитель конкурса — лянторский школьник Олег Куриленко — говорит, что на создание композиции в творческом тандеме со своим руководителем ушло примерно две недели: «Я предложил сделать лавку, а мой преподаватель — корзинку с букетом. Потом я предложил сделать сердце, наставник придумал сделать урну по бокам. И таким образом мы пришли к тому, что имеем сейчас».
Вообще Олег — человек творческий и с инженерным мышлением. По его словам, он со второго класса увлекается робототехникой и предпочитает книги смартфону. Доволен своим учеником и его руководитель — специалист по декоративно-прикладному творчеству лянторского этнографического музея Денис Юматов.
«Олег очень одаренный парень, с ним всегда интересно работать. А этот проект — наше совместное детище. Пока его придумывали, делали — все время обменивались идеями, мыслями, как и кто что видит. А потом уже дело техники: склеить картон, дерево, проволоку», — говорит Денис Юматов.
В натуральную величину малая архитектурная форма в Лянторе должна появиться уже этим летом. Деньги на его возведение выделит управляющая компания. Именно коммунальщики выступили с инициативой воздвигнуть монумент, получается, самим себе. Но это будет не просто скульптурная композиция, а еще одно благоустроенное место отдыха — с лавочкой, светильником и цветочными клумбами вокруг. Менять имидж коммунальщика районные власти, конечно, будут не только за счет конкурсов и памятников. Муниципалитет продолжит успешно стартовавший в прошлом году марафон благоустройства и создания благоприятной городской среды в поселениях. Самые крупные проекты — строительство набережной в Лянторе и благоустройство дворов в Солнечном, завершат до конца 2018 года.
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