В Совфеде поддержали закон о контрсанкциях России в связи с недружественной политикой США

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе Москвы на санкции США c учётом ряда замечаний. В частности, запрет на ввоз в Россию фармацевтической продукции не должен касаться жизненно важных препаратов и лекарств «адекватной стоимости». Положительное заключение дал также комитет СФ по соцполитике, при этом эксперты призвали внести поправки в раздел о возможном эмбарго на поставки лекарств и провести тщательный анализ рынка. Эксперты подчёркивают, что проект в первую очередь даст правительству возможность для манёвра, поскольку в нём предусмотрено 16 различных мер.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе на санкции США c учётом ряда замечаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отзыв комитета на законопроект.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона с учётом указанных замечаний», — говорится в документе.

В отзыве конституционный комитет призывает уточнить используемое в законопроекте понятие «экономические санкции».

В то же время запрет на ввоз в Россию лекарственных препаратов не должен касаться лекарств «адекватной стоимости» и «важных для жизни и здоровья граждан».

Комитет СФ по соцполитике также положительно оценил документ в целом, но при этом изложил ряд замечаний к проекту. Специалисты обращают внимание на предусмотренные меры по ограничению поставок в Россию лекарственных средств.

По оценке членов комитета, это может «повлечь за собой риски необеспечения граждан Российской Федерации необходимыми лекарственными препаратами в связи с отказом от ввоза в РФ препаратов, аналоги которых не производятся на территории России, либо значительно увеличить цены на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых».

Для того, чтобы не допустить подобного негативного развития событий, комитет выступает за проведение детального анализа рынка лекарственных препаратов.

Проект закона, предусматривающий принятие мер в ответ на политику США в отношении России, был внесён 13 апреля в Госдуму

Документ даёт право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определённых стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

«Важная грань»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк , ответные меры России на санкции США не должны ударить по российским гражданам.

«Очень правильно, что наши парламентарии приняли решение разработать концепцию ответных мер. Здесь соблюдается очень важная грань. Мы зависим от импорта и некоторых лекарственных средств, и некоторых технологий. Поэтому очень важно, чтобы при ответе на подобные недружественные шаги не пострадало российское общество», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Эксперт отметил, что в России есть аналоги многих производимых за рубежом лекарств, однако некоторым из них, которые в том числе жизненно важным, аналогов нет, и разработать их в ближайшее время на должном уровне вряд ли получится.

При этом, напомнил он, товарооборот между США и РФ не так велик, чтобы ответные меры могли сильно повлиять на темпы роста американской экономики.

В то же время, добавил политолог, есть отрасли, сворачивание сотрудничества по которым американцы могут ощутить. Например, сфера космических технологий — российское производство двигателей и титана.

«Возможности для манёвра»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что закон предоставит правительству возможности для манёвра.

«Россия будет очень осторожно и небыстро реагировать на новые витки санкций, пытаясь дать Западу возможность пересмотреть свою линию поведения. И если пересмотра не будет, а давление продолжится, то Россия будет вынуждена каким-то образом реагировать. И принятие этого законопроекта означает, что законодатель с этим согласен, и правительству теперь необходимо обсудить и в конечном итоге принять некие решения, которые будут адекватными. То есть у правительства есть возможности для манёвра», — сказал он в беседе с RT.

Эксперт не исключил, что основой первого ответа могут стать ограничения, касающиеся ввоза алкоголя и табака.

«А что касается дальнейшего, это будет зависеть от того, на сколько Соединённые Штаты продолжат подобную политику. Неслучайно, что сейчас США остановились, они тоже ждут ответной реакции. Дальнейшее развитие событий со стороны США вероятно, но они будут выжидать. Время ещё есть и вполне возможно, оно будет потрачено на консультации между США и Россией», — добавил Брутер.

Американские санкции

Постпред США при ООН Никки Хейли обещала, что о новых санкциях против России будет объявлено 16 апреля.

Однако позднее стало известно, что президент Дональд Трамп поставил на паузу введение новых ограничений.

Сам Трамп заявил, что в отношении России будут введены новые санкции только тогда, когда она их «заслужит».

«Искусственно подпитывали её совершенно беспрецедентными санкциями, рассчитывая, что подобного рода вещами они нас сподвигнут на принятие их условий дальнейшего развития отношений, но это как минимум недальновидно и наивно», — считает министр.