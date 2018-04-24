Роскомнадзор оформил более 700 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018

«Роскомнадзор фиксирует значительный рост числа запросов от операторов связи и вещателей на получение разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов во время чемпионата мира по футболу в России . За рабочую неделю — с 16 по 20 апреля — оформлено 209 разрешений, а за весь период данной работы уже 712. На прошлой неделе большая часть разрешений выдана для организации на стадионах и на прилегающей территории сетей подвижной радиосвязи и различных сервисов, сетей передачи данных Wi-Fi, развертывания технологических сетей управления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее для получения разрешений в сжатые сроки Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой и оргкомитетом «Россия-2018» провел работу по оптимизации разрешительных процедур. К примеру, прием, обработка заявок, а также выдача разрешений осуществляются в онлайн-формате, а регистрация РЭС проводится путем их маркирования.