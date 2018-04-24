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Роскомнадзор оформил более 700 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018
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Роскомнадзор оформил более 700 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) оформил более 700 разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Роскомнадзор фиксирует значительный рост числа запросов от операторов связи и вещателей на получение разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов во время чемпионата мира по футболу в России. За рабочую неделю — с 16 по 20 апреля — оформлено 209 разрешений, а за весь период данной работы уже 712. На прошлой неделе большая часть разрешений выдана для организации на стадионах и на прилегающей территории сетей подвижной радиосвязи и различных сервисов, сетей передачи данных Wi-Fi, развертывания технологических сетей управления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее для получения разрешений в сжатые сроки Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой и оргкомитетом «Россия-2018» провел работу по оптимизации разрешительных процедур. К примеру, прием, обработка заявок, а также выдача разрешений осуществляются в онлайн-формате, а регистрация РЭС проводится путем их маркирования.
Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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