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Архангелогородцы смогут пожаловаться на уборку улиц через интернет
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Архангелогородцы смогут пожаловаться на уборку улиц через интернет 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
В Архангельске тестируется электронная система для обращений граждан «Чистый город». Испытательной площадкой для этого выбран округ Майская Горка.
Пока что жители Майской Горки могут пожаловаться только на проблемы, связанные с контейнерными площадками. К концу месяца список категорий расширится — обращения можно будет подавать еще на открытые люки и уборку внутриквартальных проездов.
Пока система доступна только в мобильной версии. Чтобы воспользоваться ей, нужно зарегистрироваться на сайте Gorod.arhcity.ru и скачать приложение. В дальнейшем систему доведут до полноценного сайта.
— На выполнение работ отводится 15 дней, это максимум. Если в течение 15 дней не исполнено то, о чем написано в обращении, то гражданин имеет право пожаловаться в отдел работы с обращениями граждан либо обратиться в службу техподдержки программы «Чистый город», там все координаты указаны уже. Ответственность за невыполнение работ будет нести глава округа, — пояснили в пресс-службе администрации Архангельска.
Механизм системы довольно прост. Житель города присылает жалобу с приложенными фотографиями, затем модераторы переправляют ее в администрацию округа. Те, в свою очередь, пересылают жалобу в управляющую компанию. По окончании работ житель получит уведомление об устранении проблемы.
— Решение проблемы должно быть гарантировано. Для чего система и разрабатывается, чтобы наладить диалог власти и народа. Чтобы с фотофактом обращения поступали в систему и власть оперативно реагировала и решала эту проблему. Это по задумке, система только-только начала работать, окончательные выводы можно будет сделать, когда пройдет какое-то время, — рассказали в пресс-службе администрации города.
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