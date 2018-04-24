Архангелогородцы смогут пожаловаться на уборку улиц через интернет

Архангельске тестируется электронная система для обращений граждан «Чистый город». Испытательной площадкой для этого выбран округ Майская Горка.

Пока что жители Майской Горки могут пожаловаться только на проблемы, связанные с контейнерными площадками. К концу месяца список категорий расширится — обращения можно будет подавать еще на открытые люки и уборку внутриквартальных проездов.

Пока система доступна только в мобильной версии. Чтобы воспользоваться ей, нужно зарегистрироваться на сайте Gorod.arhcity.ru и скачать приложение. В дальнейшем систему доведут до полноценного сайта.

— На выполнение работ отводится 15 дней, это максимум. Если в течение 15 дней не исполнено то, о чем написано в обращении, то гражданин имеет право пожаловаться в отдел работы с обращениями граждан либо обратиться в службу техподдержки программы «Чистый город», там все координаты указаны уже. Ответственность за невыполнение работ будет нести глава округа, — пояснили в пресс-службе администрации Архангельска.

Механизм системы довольно прост. Житель города присылает жалобу с приложенными фотографиями, затем модераторы переправляют ее в администрацию округа. Те, в свою очередь, пересылают жалобу в управляющую компанию. По окончании работ житель получит уведомление об устранении проблемы.

— Решение проблемы должно быть гарантировано. Для чего система и разрабатывается, чтобы наладить диалог власти и народа. Чтобы с фотофактом обращения поступали в систему и власть оперативно реагировала и решала эту проблему. Это по задумке, система только-только начала работать, окончательные выводы можно будет сделать, когда пройдет какое-то время, — рассказали в пресс-службе администрации города.