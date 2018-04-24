Столичный оператор оценили в 11 номинациях премии СХ WORLD AWARDS

Оператор мобильной связи Tele2 одержал победу в двух номинациях и занял призовые места еще в девяти на конкурсе СХ WORLD AWARDS. Международная премия вручается за успешные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.

Tele2 впервые участвовала в конкурсе СХ WORLD AWARDS и успешно выступила в 11 из 15 номинаций премии. Оператор победил в категориях «Лучший клиентский опыт в В2В-секторе» и «Лучшая команда клиентского опыта», а проекты компании еще в 9 номинациях получили высокую оценку жюри. Конкурс включал 2 этапа: эссе и защиту проектов. Участников оценивали 46 профессиональных экспертов, в том числе из других стран, а победителей выбирали путем тайного голосования.

В номинации «Лучший клиентский опыт в В2В-секторе» оператор победил с проектом дистанционного обслуживания и системой электронного документооборота.

Дистанционное обслуживание избавляет клиентов от необходимости обращаться в офисы. В компании работает система электронного документооборота, которая позволяет обмениваться документами между компанией и Tele2. Клиенты могут заключить договор дистанционно и получить SIM-карты курьером.

"В2В-рынок традиционно является самым требовательным сегментом в плане клиентского сервиса. С первых дней запуска коммерческих операций в Московском регионе мы уделяли большое внимание абонентскому обслуживанию корпоративных клиентов и смогли сформировать их доверие: сегодня MNP-баланс московского Tele2 в В2В-сегменте составляет 8 к 1, то есть на восемь пришедших в нашу сеть абонентов от других операторов приходится всего один ушедший. По нашей оценке, это лучший показатель в отрасли. Признание профессионального сообщества — это очередной приятный фактор, подтверждающий эффективность нашего развития на рынке корпоративной связи", — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Москва» Tele2 Наталья Тимощук.

Помимо победы в двух номинациях, Tele2 получила одобрение жюри в категориях «Лучший клиентский опыт в В2C-секторе», «Лучший контактный центр», «Лучшая инновация в клиентском опыте» и «Лучшее применение технологий». Эксперты отметили наградой проекты Tele2 в номинациях «Лучшая практика вовлеченности персонала», «Лучший омни-/ мультиканальный клиентский опыт», «Лучший цифровой клиентский опыт», «Лучшая практика клиентской аналитики и обратной связи». Директора по клиентскому сервису получила оценку жюри в персональной номинации «Лучший командный лидер клиентского опыта».

"Качественный клиентский сервис — один из ключевых элементов бизнес-стратегии Tele2. Наши усилия в области абонентского обслуживания подтверждает высокий уровень NPS (индекс лояльности клиентов), который, по нашей оценке, превосходит показатели основных игроков телекоммуникационного рынка. Серьезный подход Tele2 к клиентскому сервису был также подтвержден в прошлом году, когда мы первые в России прошли международную сертификацию контактных центров по стандарту ISO 18295. Сегодняшнее признание экспертного сообщества приятное для нас событие, и мы будем держать высокую планку обслуживания наших клиентов", — прокомментировал директор по клиентскому сервису макрорегиона «Москва» Tele2 Ирина Буцких.