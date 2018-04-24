Студенты восстановят воинский мемориал

Во Владимире полным ходом ведется подготовка к празднованию 73-ей годовщины со Дня Победы. Пятый год подряд управление по делам молодежи (УДМ) проводит акцию по благоустройству и восстановлению захоронений на Князь-Владимирском кладбище, где покоятся останки несколько десятков тысяч наших земляков и не менее 1,5 тысяч военнослужащих, умерших в госпиталях областного центра в годы Великой Отечественной войны.

Насильно на кладбище молодежь не загоняют — в ней добровольно принимают участие волонтеры из краеведческих организаций, старшеклассники и студенты. Сегодня на уборку воинского мемориала кладбища вышло более 100 студентов, большая часть которых из ВлГУ, — сообщила пресс-служба администрации города Владимира.

Акция УДМ продлится до конца этой недели, а принять участие в ней может любой желающий. Получить справки о сроках проведения работ можно по телефону мэрии Владимира: 43-21-06.