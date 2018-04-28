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Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде открылся после реконструкции
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Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде открылся после реконструкции 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Главный региональный
ТАСС, 28 апреля. Основное здание железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде, реконструированное к ЧМ-2018, доступно для пассажиров с 28 апреля. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.
"На вокзальном комплексе завершен важнейший этап строительно-монтажных работ. Для пассажиров с 28 апреля доступно основное здание вокзала", — отметили в пресс-службе.
Пропускная способность вокзала увеличена более чем на 30%, отметил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. «Впечатления прекрасные: простор, свет, очень красиво вокруг, но самое главное даже не внешний вид, а функциональность. Здесь расширена пропускная способность более чем на 30% в целом по пассажиропотоку, расширены залы ожидания в три раза. Мы были в кассах — пропускная способность также расширена в 3,5 раза, везде обеспечены условия для маломобильных граждан», — сказал Никитин во время посещения объекта, сообщает пресс-служба.
Нижегородский железнодорожный вокзал был по сути построен заново, подчеркнул начальник дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский. «Наверное, кроме панно и отдельных исторических элементов стен, здесь ничего старого не осталось. Здесь новые перекрытия, новые фундаменты здесь абсолютно новые инженерные системы… Здесь установлена самая современная на наших вокзалах система пожаротушения, причем отечественного производителя», — добавил Вотолевский.
По его словам, кассовых залов открытого типа, как на нижегородском вокзале, всего три по стране. «Мы после чемпионата заканчиваем некоторые служебные помещения, но пассажиров это никак не коснется», — уточнил он.
Площадь вокзала в результате реконструкции увеличена на 1 тыс. кв. м, вместимость увеличена на 400 человек. Для высвобождения залов вокзала досмотровые зоны вынесены за пределы здания, организованы лифтовые подъемники, эскалатор, вокзал оборудован новым светодиодным освещением, установлены современные системы отопления.
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