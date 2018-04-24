Офисы нужно «выдавливать». Архитектор о том, каким должен быть центр Казани

Казани не утихают споры по поводу застройки исторического центра. По правилам, этажность в этом районе должна быть не высокой, но бизнесу это не выгодно.

Какой застройке быть?

Александр Дембич: Я думаю, что Олеся Балтусова, когда говорила о «пустом» центре, имела ввиду очень малое количество жилья в ядре центральной части города. Так, например, в границах — берег Волги, ул. Татарстан , протока Булак проживает сегодня около 4 тыс. человек. А это почти 170 гектар территории, где при нормальной плотности, в сравнении с аналогичными по размеру городами Европы, должно жить как минимум 15-18 тысяч жителей. Что касается немасшатабности, то я не согласен с тем, что центр нашего города выглядит таким, ведь его украшают выразительные площади, интересные ансамбли исторических зданий, а визитной карточкой Казани, безусловно, является кремль. Но, как говорится, совершенству нет предела, можно и дальше улучшать центр.

— Каким образом?

— Во-первых, в центре Казани катастрофически не хватает озеленения. Если посмотреть на центр сверху, то почти не видно деревьев. Все те скверы, которые когда-то были, сильно «поджали» застройкой. Взять, к примеру, сад «Эрмитаж» . Кто сейчас в него ходит? А ведь когда-то он был одним из любимейших мест отдыха. Привлекательный центр — это территория с невысокими жилыми домами, магазинами, но не крупными торговыми центрами, объектами культуры, парками и широкими набережными.

Кстати, еще не поздно озеленить Казань. Например, властям стоит обратить внимание на площадку рядом с ЖК «Барселона» — она пока не застроена. Или на территорию перед театром кукол «Экият», где планировали сделать детский парк. Вдоль набережной озера Кабан можно создать целую систему садов и скверов. По сути, вся эта территория должна стать прибрежным парком.

— Какие еще планы у архитекторов относительно озера Кабан?

— В ходе обсуждения планировки этой территории как раз и возник спор, в результате которого Рустам Минниханов «заморозил» строительство высоток. Владельцы приобретенных вдоль Нижнего Кабана участков хотят застроить их и поднять этажность, мол, в центре земля дорогая и, чтобы окупить расходы, нужно построить много продаваемых площадей. Такая практика известна во многих крупных городах мира, взять хотя бы Нью-Йорк или Чикаго . Но у нас другая ситуация. В отличие от американских городов Казань имеет тысячелетнюю историю, поэтому архитекторы хотят сохранить ее идентичность.

— Но Казань уже потеряла много старых и уникальных по своей архитектуре зданий.

— Да, новые постройки частично вытеснили дома, выполненные в самобытном татарском стиле характерным для городской культуры второй половины ХIХ-ХХ вв. татарского и русского населения, а также объекты, отражающие историческую городскую среду. Но от этого Казань лучше не становится, даже Рустам Минниханов как-то сказал, что гости столицы РТ всегда восхищаются исторической застройкой города, но никогда не хвалят новые. И это для него важный показатель. В какой-то мере я могу с этим согласиться, потому что, если говорить о качестве застройки, то оно среднее. Доказательством является тот факт, что последним объектом в Казани, который получил признание профессионального архитектурного цеха и Всероссийскую премию в области архитектуры, стал цирк, построенный в 1969 году. Прошло почти 50 лет и ни одно здание города не получило такого широкого признания.

— Но застройку не остановить. В каком стиле должны быть выполнены новые здания, чтобы гармонично вписаться в городскую среду?

— Новая застройка в исторической части города не должна привлекать внимания своей оригинальностью и экстравагантностью. Есть такое понятие «дух места», которое означает создание такого проекта, который бы органично вписался в ту историческую среду, которая существует.

Что мешает центру

— Говоря о высотных зданиях, в центре Казани есть такие объекты, которые «режут» глаз?

— На мой взгляд, ошибкой был ЖК «Кловер Хаус», построенный в форме треугольной призмы. 26-этажное здание расположено около финансового института и своей высотой не вписывается в историческую часть города. Да и с ЖК «Барселона» была допущена ошибка. Когда известный испанский архитектор Хосе Асебильо проектировал здание, он ставил два таких дома рядом, и назвал их воротами в старый город. В результате на этом месте «выросло» одно здание. Но какие это ворота в старый город? Это место — стык дегтярной и суконной слободы, по сути сердцевина слободской исторической застройки. Другое дело, если бы дома построили в районе бывшего ипподрома — там бы они вписались, а еще лучше на верхней террасе города, за пределами улиц Вишневского-Назарбаева.

— Что бы еще вы поменяли в центре Казани, чтобы сделать его уютней?

— У нас ядро города изобилует громоздкими торговыми объектами и гостиничными комплексами. На Западе принято строить гипермаркеты на периферии, чтобы площадь в центре отдать под парки, прогулочные зоны, бутики, рестораны и культурные объекты. Я тоже считаю, что крупные торговые центры можно отодвинуть в перифирийные районы города, тем более что транспорт развивается, со временем метро охватит всю Казань.

В центре излишне много офисов. В 2002 году было около 35 тыс. квадратных метров офисных площадей, сегодня — 170 тысяч кв. м. Нужно «выдавливать» офисы из центра также на периферию. А то идешь вечером по центру, во всех офисах свет выключен и город кажется мертвым. Об этом также говорил Рустам Минниханов, когда предлагал собственникам офисных зданий переехать на место грузового речного порта. В планах — построить там деловой центр, куда бизнес переедет и освободит ядро города.

— Какие здания появятся в центре в ближайшее время?

— Есть утвержденный проект развития центра, в котором строго регламентирована этажность, поэтому зданий выше 6-7 этажей там не появится. Также не планируется возводить крупные торговые объекты и офисы — их хватает с избытком.

В проекте большое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, согласно которой строить новые парковки в центре не будут. Кстати, в Европе стоянок в ядре города практически нет. До центра люди добираются на общественном транспорте, оставляя автомобили на перехватывающих парковках. Это делается для того, чтобы освободить ценную территорию для жилья, парков и культурных объектов.

— Говоря о жилье в центре города, в Казани многих переселили из ветхих домов центральных улиц в отдаленные районы, так везде поступают?

— Центр у нас действительно лишен жилья. Когда людей выселяли из аварийного фонда, предлагалось дать им квартиры в Вахитовском районе. Но потом посчитали, что строить дома в центре дороже, поэтому всех отправили на периферию. Я думаю, что планировать развитие центра надо с учетом увеличения процента жилья. На треугольнике улиц Татарстан, Пушкина и берегов Волги и Казанки проживает порядка 7-8 тыс. человек. В городах Европы на такой площади живет, что почти в 10 раз больше, чем у нас.

— Недавно президент РТ Рустам Минниханов сказал, что Казань, возможно, придет к тому, что сегодня делает Москва — к сносу «хрущевок». Разумно ли это?

— Казань пока к этому не готова. Чтобы снести пятиэтажное здание 4-х подъездное потребуется 20-30 млн только на его разборку и вывоз. В результате эти расходы включат в стоимость квартиры и все расходы лягут на плечи покупателей. В Москве определили среднюю цену за квадратный метр в реновационном доме — сегодня это около 150 тыс. рублей. Для столицы она приемлема, но для Казани нет. Разумнее «хрущевки» не сносить, а реконструировать. Например, объединять квартиры, надстраивать этажи, пристраивать лоджии. Таким образом, старые дома станут комфортнее. В местах, где со временем земля под «хрущевками» станет дорогой, уже можно будет применить программу реновации.

К 300-летию Адмиралтейства

— В этом году отмечают 300-летие Адмиралтейской слободы. Планы были большие, а что сделано к юбилею и что еще предстоит?

— Процесс идет очень медленно, а 2017 год мы вовсе потеряли из-за административных проволочек. Как я уже говорил, главным застройщиком городских территорий является бизнес. Но с ним администрация пока не может прийти к общему решению.

Пока готов проект музея Адмиралтейской верфи, который, я думаю, начнут строить в начале лета. Кроме того, практически расчистили от мусора и канализационных сбросов, старое русло Казанки. Сейчас мы готовим проект парка, который расположится как раз вдоль этого русла. Зеленая зона площадью 82 гектара будет больше парка Горького в несколько раз. Так как длина парка вдоль русла 2,5 км, планируется, что там будет даже свой транспорт — конка (трамваи на конной тяге). Также в парке воссоздадут музейно-выставочный комплекс «Петровская верфь». Согласно проекту, там даже будут плавать небольшие суда, сделанные наподобие судов XVIII века, на которых будут работать экскурсоводы. Я думаю, что основной объем работы по парку завершится примерно к 2021/2023 году, то есть через 3-4 года люди уже смогут там отдыхать.