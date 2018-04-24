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Бывший министр спорта Оренбуржья Олег Пивунов возглавил ХК «Южный Урал»
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Бывший министр спорта Оренбуржья Олег Пивунов возглавил ХК «Южный Урал» 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Экс-министр спорта Оренбургской области вновь возглавил орский хоккейный клуб «Южный Урал», сообщает Orsk.ru. Он уже начал исполнять свои должностные обязанности.
Бывший чиновник был генеральным директором хоккейного клуба с 2009 по 2014 годы. Самым большим достижение хоккеистов в то время стал выход плей-офф 1/4 ВХЛ. Олег Пивунов с 2014 по 2016 годы занимал должность министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Напомним, в отношении Пивунова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в период 2011-2015 годы на тот момент руководитель «Южного Урала» внес в налоговые декларации и в расчеты по страховым взносам заведомо ложные сведения, тем самым уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в размере свыше 20 млнрублей, и от уплаты страховых взносов на сумму свыше 19 млнрублей. До направления уголовного дела в суд АНО «СК „Южный Урал“ в полном объеме погасил задолженность перед бюджетной системой и внебюджетными фондами РФ в общей сумме более 46 миллионов рублей (с учетом штрафа и пени). Уголовное дело было закрыто.
Также по другому уголовному делу бывший министр обвинялся в превышении должностных полномочий. Экс-чиновник отделался штрафом в 400 тысяч рублей и запретом год занимать должности государственной службы.
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