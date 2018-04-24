«Символом Экспо в Екатеринбурге будет шаурма»: в гордуме обсудили борьбу с нелегальными киосками

Представители мэрии и полиции Екатеринбурга отчитались сегодня перед депутатами городской думы о том, как в городе борются с незаконными киосками и гаражами.

По словам руководителя Комитету по товарному рынку Елены Чернышовой, в схеме размещения нестационарных объектов торговли сегодня 2645 согласованных точек. Реальных киосков, лавочек и ларьков намного больше. Так, по данным недавней инвентаризации 185 объектов размещены на государственных, муниципальных и неразграниченных землях. Но множество лавочек открывается на частных землях, которые имеют другое назначение.

От момента выявления незаконного киоска до его выноса проходит от одного месяца до полугода — в зависимости от того, можно этот объект вывезти без демонтажа либо его придётся разобрать.

— За 2018 год выявлено 587 фактов незаконного занятия земельных участков под объекты, — рассказал депутатам замначальника УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко . — Выявляем и такие факты, как самовольное подключение к электроэнергии, в 2018 году было уже 85 таких фактов.

Представитель УМВД отчитался о составленных протоколах и наложенных штрафах, но депутаты выразили мнение, что проблема решается не слишком оперативно. Так, по словам одного из членов гордумы, «символом Экспо в Екатеринбурге будет не матрёшка, а шаурма», посетовав на то, что на улице Хохрякова в центре города никак не могут ликвидировать киоск с фастфудом и туалет.

— Я не могу вам в какой срок мы поборемся с этим злом, — сказала Елена Чернышова, имея в виду все факты незаконных киосков в городе. — Потому что объекты возникают постоянно. Но важно дать понять предпринимателям, что он все равно не смогут осуществлять так свою деятельность.

Однако диалог депутатов, МВД и мэрии звучал довольно мирно, пока к нему не подключилась прокурор города Светлана Кузнецова . Она перечислила цифры, какая часть протоколов дошла до Росреестра и обернулась реальной работой, сносом и штрафами.

— Хочу предоставить следующие данные, — сказала Светлана Кузнецова. — После заседания профильной комиссия Гордумы прокуратурой города был сделан анализ состояния законности в данной сфере. По нашим данным, в 2016 году из всех протоколов возвращено на доработку 51% от общего количества, в 2017-м — 63%, в первом квартале 2018-го — 53%. Сегодня те меры, которые предпринимаются МВД города явно не достаточны. Количество незаконно установленных нестационарных объектов растёт, и нелегальных парковок, растет безнаказанность, до Росреестра документы не доходят, штрафы не увеличиваются. Как вы вообще оцениваете эффективность своей работы, Андрей Юрьевич?

В ответ на эту реплику замначальника екатеринбургской полиции сказал, что работа оценивается положительно, и привёл в пример Подмосковье Ростовскую область и другие регионы России , где проблема стоит намного острее.

Это, впрочем, прокурора города не удовлетворило, а депутаты вспомнили столь же острую тему незаконных парковок, которые продолжают плодиться. Так, в Мичуринском, пока строился посёлок и планировались платные паркинги, появилось три незаконных. Среди незаконных киосков также есть «вечные», по которым за последние три года составлялись десятки протоколов о правонарушениях, а эффекта нет. Это, например, Бахчиванджи, 16, Билимбаевская, 11, Техническая, 24.

По подсчётам депутатов, сегодня в каждом районе Екатеринбурга около 100 незаконных киосков, а вместе с парковками нелегальных объектов — порядка 150. Но некоторые особо живучие объекты всё-таки удаётся торжественно ликвидировать — например, ларьки в переулке Теплоходном, которые несколько лет мозолили глаза.