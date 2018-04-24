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Голодец: 13% услуг в соцсфере России осуществляют НКО
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Голодец: 13% услуг в соцсфере России осуществляют НКО 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Силами некоммерческих организаций в России выполняется порядка 13% государственных услуг в социальной сфере, в РФ на сегодняшний день работают свыше 143 тысяч НКО. Об этом сообщила во вторник вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на церемонии награждения лауреатов конкурса «НКО-профи».
"Сегодня силами НКО исполняется 13% госуслуг на общую сумму более 10 млрд [рублей]", — сказала Голодец.
Вице-премьер отметила, что в НКО в России сегодня задействованы более 850 тысяч постоянных работников и 3 миллиона 800 тысяч волонтеров. «Это то, что мы видим, то, что идет по официальной статистике», — отметила Голодец.
Первый всероссийский конкурс журналистских работ «НКО-профи» организован Агентством социальной информации, Фондом Потанина и Группой STADA при поддержке Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Конкурс проходил по следующим номинациям: «Лучший радиорепортаж», «Лучший телерепортаж, интервью», «Лучшая публикация», «Лучший цикл телепрограмм, телепередач, телесюжетов», «Лучший цикл радиопрограмм, радиопередач», «Лучший цикл статей».
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