Голодец: 13% услуг в соцсфере России осуществляют НКО

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Силами некоммерческих организаций в России выполняется порядка 13% государственных услуг в социальной сфере, в РФ на сегодняшний день работают свыше 143 тысяч НКО. Об этом сообщила во вторник вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на церемонии награждения лауреатов конкурса «НКО-профи».

"Сегодня силами НКО исполняется 13% госуслуг на общую сумму более 10 млрд [рублей]", — сказала Голодец.

Вице-премьер отметила, что в НКО в России сегодня задействованы более 850 тысяч постоянных работников и 3 миллиона 800 тысяч волонтеров. «Это то, что мы видим, то, что идет по официальной статистике», — отметила Голодец.