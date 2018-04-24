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LIVE: Александр Бречалов докладывает о результатах деятельности правительства Удмуртии
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LIVE: Александр Бречалов докладывает о результатах деятельности правительства Удмуртии 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Ижевск. Удмуртия. Глава республики Александр Бречалов докладывает о результатах деятельности правительства Удмуртии в 2017 году. Информационное агентство «Сусанин» ведет текстовую трансляцию с мероприятия.
На докладе присутствуют около 700 человек. Помимо депутатов, членов правительства и глав муниципальных образований, среди приглашенных молодежь, ветераны, представители бизнеса и культуры.
24 апреля 2018 г. Отчёт Главы Удмуртии о деятельности Правительства в 2017 году
Uploaded by Моя Удмуртия on 2018-04-23.
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ИА «Сусанин»: последние новости
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