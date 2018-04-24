LIVE: Александр Бречалов докладывает о результатах деятельности правительства Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . Глава республики Александр Бречалов докладывает о результатах деятельности правительства Удмуртии в 2017 году. Информационное агентство «Сусанин» ведет текстовую трансляцию с мероприятия.

На докладе присутствуют около 700 человек. Помимо депутатов, членов правительства и глав муниципальных образований, среди приглашенных молодежь, ветераны, представители бизнеса и культуры.

24 апреля 2018 г. Отчёт Главы Удмуртии о деятельности Правительства в 2017 году

Uploaded by Моя Удмуртия on 2018-04-23.

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