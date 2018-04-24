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В Печатниках начнут принимать старые электроприборы
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В Печатниках начнут принимать старые электроприборы 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Новые печатники
В Печатниках начнут бесплатно принимать отслужившие электроприборы, площадка расположена на улице Полбина, сообщает портал «Мосньюс» со ссылкой на портал префектуры ЮВАО.
«Горожане смогут бесплатно сдать старые пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры, мониторы от компьютеров, провода, «мышки», системные блоки, принтеры, сканеры, телефоны, плееры, видео— и аудиокассеты, CD/DVD-диски с коробками, аккумуляторы от телефонов и ноутбуков», — говорится в сообщении префектуры.
Адрес пункта приема: ул. Полбина, д.2, корп.1. Время работы с 14.00 до 16.00. (то)
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