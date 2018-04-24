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Германия не может выслать из страны телохранителя Усамы бен Ладена
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Германия не может выслать из страны телохранителя Усамы бен Ладена 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Дело 42-летнего тунисца Сами А., проживающего с семьей в город Бохум, вызвало большой общественный резонанс. Местные власти намеревались выслать его в Тунис, поскольку он являлся телохранителем террориста Усамы бен Ладена и до сих пор считается «опасным проповедником». Однако в апреле Высший административный суд отменил решение на том основании, что иностранцу на родине грозит нечеловеческое отношение и даже пытки, сообщает журнал Focus.
Как стало известно из запроса депутатов партии Альтернатива для Германии в правительство земли Северный Рейн-Вестфалия, Сами А. по-прежнему получает социальное пособие на себя и свою жену-туниску в размере 1168 евро, а также выплаты на каждого из четверых детей от 133 до 157 евро.
Парламентарии возмущаются, что подозрительному лицу выплачиваются средства из кармана налогоплательщиков. «Немецкое право на убежище бессовестно используется. Мы не может депортировать человека, который замешан в террористической деятельности», — комментирует ситуацию председатель рабочей группы партии ХДС по бюджету Экхард Рейберг. Со своей стороны, Сами А. категорически отрицает, что входил в близкое окружение Усамы бен Ладена. Однако тунисец находится под контролем ведомства по охране конституции. Кроме того, ежедневно он должен являться для проверки в полицию.
По данным правоохранительных органов, Сами А. прибыл в Германию в 1997 году по программе студенческого обмена. В период с 1999 по 2000 год он прошел подготовку в террористических лагерях в Афганистане. После этого вступил в гвардию террориста номер один. Городские власти неоднократно пытались депортировать иностранца, однако всякий раз он оспаривал решение в суде.
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