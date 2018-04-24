Переговоры по торговле Японии и США начнутся в июне

Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Двусторонние переговоры по торговле между Японией и США начнутся не раньше середины июня, заявил министр экономики Японии Тошимицу Мотеги, передает Reuters.

Министр экономики Японии Тошимицу Мотеги EPA/KIMIMASA MAYAMA

На саммите на прошлой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились создать новую структуру, ориентированную на двустороннюю торговлю под руководством Мотеги и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Это может привести к тому, что Вашингтон начнет давить на Токио для заключения двустороннего соглашения о свободной торговле. Японская сторона опасается начинать такие переговоры и хочет убедить США присоединиться к многостороннему Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). "Мы сообщили американской стороне, что начало обсуждений (в рамках новой структуры) состоится примерно в середине июня или позже", — сказал Мотеги на пресс-конференции. "Мы не собираемся подписывать двустороннее соглашение о свободной торговле", — добавил он. Трамп вывел Соединенные Штаты из ТТП в начале 2017 года и сказал, что он не будет рассматривать возвращение к торговому пакту до тех пор, пока документ не будет пересмотрен и изменен в лучшую сторону для США.