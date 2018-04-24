Ещё
МИД РФ: Москва продолжит содействовать усилиям по урегулированию на Корейском полуострове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рамблер ускоряет новости!
Рамблер ускоряет новости!

МИД РФ: Москва продолжит содействовать усилиям по урегулированию на Корейском полуострове 

ТАСС 1 час назад
ЖЕНЕВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать содействие политико-дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил во вторник в Женеве директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Выступая на сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, он отметил, что Россия «не признает претензий КНДР на обретение ядерного статуса». «Считаем недопустимым игнорирование соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Вместе с тем нельзя закрывать глаза на очевидное: денуклеаризация Корейского полуострова возможна лишь при организации комплексного решения всех вопросов обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии, включая все возрастающую проблему наращивания потенциала американской системы ПРО», — сказал дипломат.
Ермаков напомнил, что Россия и Китай «совместно предложили пошаговую дорожную карту продвижения к этой цели, которая „как никогда своевременна и востребована“. „Продолжим оказывать всестороннее содействие любым политико-дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации на Корейском полуострове“, — подчеркнул дипломат. Он выразил „острожный оптимизм“ в связи с позитивными тенденциями в этом направлении, „включая проведение серии контактов на высшем уровне с участием Пхеньяна и последние объявления КНДР о приостановлении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. „Мы приветствуем такое развитие событий“, — заключил российский представитель.
Лидер КНДР Ким Чен Ын 21 апреля по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что Пхеньян приостанавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона Пхунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии с новой стратегией построения социалистической экономики.
ТАСС: последние новости
Кадыров заявил, что должен попасть в новый санкционный список США из-за Сирии Прокуратура: свердловские депутаты оформляли жен помощниками с повышенной зарплатой СМИ: французская полиция задержала миллиардера Боллоре по подозрению в коррупции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах174
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой201
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу72
Зачем Понаровская вернулась в Россию36
Скончался Геннадий Леонов15
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение