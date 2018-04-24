МИД РФ: Москва продолжит содействовать усилиям по урегулированию на Корейском полуострове 

ЖЕНЕВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать содействие политико-дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил во вторник в Женеве директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Выступая на сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, он отметил, что Россия «не признает претензий КНДР на обретение ядерного статуса». «Считаем недопустимым игнорирование соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Вместе с тем нельзя закрывать глаза на очевидное: денуклеаризация Корейского полуострова возможна лишь при организации комплексного решения всех вопросов обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии, включая все возрастающую проблему наращивания потенциала американской системы ПРО», — сказал дипломат.
Ермаков напомнил, что Россия и Китай «совместно предложили пошаговую дорожную карту продвижения к этой цели, которая „как никогда своевременна и востребована“. „Продолжим оказывать всестороннее содействие любым политико-дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации на Корейском полуострове“, — подчеркнул дипломат. Он выразил „острожный оптимизм“ в связи с позитивными тенденциями в этом направлении, „включая проведение серии контактов на высшем уровне с участием Пхеньяна и последние объявления КНДР о приостановлении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. „Мы приветствуем такое развитие событий“, — заключил российский представитель.
Лидер КНДР Ким Чен Ын 21 апреля по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что Пхеньян приостанавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона Пхунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии с новой стратегией построения социалистической экономики.