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600 кг санкционных окорочков уничтожили в Алтайском крае
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600 кг санкционных окорочков уничтожили в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Грецкие орехи, куриные окорочка, бельгийские груши, которые запрещены к ввозу на территорию России, уничтожили в Алтайском крае.
Так, на автомобильном пункте пропуска Веселоярск при досмотре было обнаружено более 200 кг грецких орехов и 600 кг куриных окорочков, страной происхождения которых является США. На пункте пропуска Кулунда грузовой автомобиль перевозил 120 кг бельгийских груш.
Указанная санкционная продукция была изъята и уничтожена сотрудниками Россельхознадзора.
Алтайские пограничники отмечают, что увеличилось количество попыток ввезти на територию России санционную продукцию.
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