600 кг санкционных окорочков уничтожили в Алтайском крае 

Грецкие орехи, куриные окорочка, бельгийские груши, которые запрещены к ввозу на территорию России, уничтожили в Алтайском крае.
Так, на автомобильном пункте пропуска Веселоярск при досмотре было обнаружено более 200 кг грецких орехов и 600 кг куриных окорочков, страной происхождения которых является США. На пункте пропуска Кулунда грузовой автомобиль перевозил 120 кг бельгийских груш.
Указанная санкционная продукция была изъята и уничтожена сотрудниками Россельхознадзора.
Алтайские пограничники отмечают, что увеличилось количество попыток ввезти на територию России санционную продукцию.