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В Тимирязевском прочтут лекцию об электронных технологиях для удобства жизни
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В Тимирязевском прочтут лекцию об электронных технологиях для удобства жизни 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Центр культуры и творчества «Нега» на Дмитровском шоссе станет площадкой городской программы «Неделя IT-ликбезов». Об этом сообщил художественный руководитель центра Андрей Никульшин. В четверг, 26 апреля, здесь прочтут лекцию «Электронные технологии в жизни москвичей».
— Лекция посвящена теме новых электронных сервисов. Слушатели узнают, как быстро и просто получать услуги от государственных учреждений или частных организаций, — поделился Никульшин.
Вход свободный. Начало в 19.00.
Адрес центра «Нега»: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Справки по телефону: 8 (499) 976-58-95. (мю)
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