В Тимирязевском прочтут лекцию об электронных технологиях для удобства жизни

Центр культуры и творчества «Нега» на Дмитровском шоссе станет площадкой городской программы «Неделя IT-ликбезов». Об этом сообщил художественный руководитель центра Андрей Никульшин. В четверг, 26 апреля, здесь прочтут лекцию «Электронные технологии в жизни москвичей».

— Лекция посвящена теме новых электронных сервисов. Слушатели узнают, как быстро и просто получать услуги от государственных учреждений или частных организаций, — поделился Никульшин.

Вход свободный. Начало в 19.00.

Адрес центра «Нега»: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Справки по телефону: 8 (499) 976-58-95. (мю)