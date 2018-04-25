В преддверии дачного сезона в Зеленограде пустят два автобусных маршрута

С первого мая Зеленоградский автокомбинат выпускает на линии традиционные сезонные автобусы к местам отдыха и дачам, расположенным в Солнечногорском районе. Горожане смогут добираться из Зеленограда на общественном транспорте к деревням Холмы, Соколово и Полежайки.

Автобусный маршрут №408 будет отправляться от остановки «Березка» к деревне Холмы в 19.00 в пятницу и в 9.05 и 19.00 — по выходным дням. В сторону Истринского водохранилища можно будет уехать от станции Крюково на автобусе №403. Он будет работать в ежедневном режиме и отправляться в 7.30 и 18.20 до деревни Полежайки, и в 10.00, 13.00, 16.20 — до деревни Соколово. Сезонные автобусные маршруты будут действовать до 31 октября текущего года.