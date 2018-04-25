Ещё
В преддверии дачного сезона в Зеленограде пустят два автобусных маршрута
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

В преддверии дачного сезона в Зеленограде пустят два автобусных маршрута 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
С первого мая Зеленоградский автокомбинат выпускает на линии традиционные сезонные автобусы к местам отдыха и дачам, расположенным в Солнечногорском районе. Горожане смогут добираться из Зеленограда на общественном транспорте к деревням Холмы, Соколово и Полежайки.
Автобусный маршрут №408 будет отправляться от остановки «Березка» к деревне Холмы в 19.00 в пятницу и в 9.05 и 19.00 — по выходным дням. В сторону Истринского водохранилища можно будет уехать от станции Крюково на автобусе №403. Он будет работать в ежедневном режиме и отправляться в 7.30 и 18.20 до деревни Полежайки, и в 10.00, 13.00, 16.20 — до деревни Соколово. Сезонные автобусные маршруты будут действовать до 31 октября текущего года.
Савелки: последние новости
Жителя района Савелки поздравили со 100-летним юбилеем С савелкинскими школьниками провели просветительские беседы и лекции В Зеленограде началась весенняя чистка водоемов перед купальным сезоном
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева152
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
«Бархатная революция»: начался распад коалиции54
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР68
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью134
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение