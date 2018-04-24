Обманутые дольщики одержали новую победу в Красноярском крае 

Мэр Сосновоборска Сергей Пономарев отозвал очередной иск о защите чести и достоинства. В сентябре прошлого года он уже начинал судебную тяжбу с обманутыми дольщиками. Тогда мэр города счёл, что люди публично распространяли о нём недостоверную информацию во время пикетирования краевой администрации. Тогда Пономарев потребовал с двоих дольщиков по полмиллиона рублей. Процесс окончился пшиком — иск был отозван мэром.
Прошло полгода и новый процесс. За это время Юлия Долгова, одна из обманутых дольщиков и участница первого суда, написала жалобу в приёмную президента РФ. Но первая реакция последовала от Пономарёва, а не из администрации президента. Мэр счёл факты, изложенные в жалобе, порочащими его деловую репутацию. Рассмотрение дела прошло в Октябрьском суде и заняло всего несколько минут. Представитель Пономарёва вновь отозвал иск и отказался от всех претензий к обманутым дольщикам. Участники другой стороны процесса сошлись во мнении, что подобные иске не что иное как способ оказать на них давление.