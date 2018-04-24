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Порты и железная дорога встретятся в Петербурге
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Порты и железная дорога встретятся в Петербурге 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
• Взаимодействие РЖД и операторов морских терминалов в рамках типовых договоров. Как эффективнее распределить ответственность и кому будут выставлены штрафы?
• Синхронизация коммерческих и технологических условий работы. Построение графиков движения с учетом длины поездов, включение порожних и груженых вагонов в составы и пр.
• Расшивка узких мест на железнодорожных подходах к портам. Развитие припортовой инфраструктуры.
• Как снизить простои железнодорожного подвижного состава? Интеллектуальное управление логистикой на подходах к портам.
• Современные технологии обработки грузов в морских портах. Как снизить риски повреждения вагонов и грузов в портах? Потребность в новом подъемно-транспортном оборудовании.
• Услуги для грузоотправителей на сети РЖД в рамках экспортных и импортных отправок. Чего хочет клиент и как повысить качество логистических услуг по перевозке грузов в направлении морских портов? Какие 3PL-сервисы востребованы? Способы их стыковки с промышленной логистикой.
• Зонирование территорий под строительство терминалов. Какова потребность в новых морских портах?
• Электронный документооборот. Применение блокчейн-технологий при внешнеторговых операциях.
Мероприятие пройдет в бутик-отеле «Росси» (набережная реки Фонтанки, 55). Проведение семинара на этой площадке позволит Вам не только получить новую и актуальную информацию, но и насладиться атмосферой центра Северной столицы.
На семинаре Вы можете присутствовать не только очно, но и онлайн с помощью трансляции на нашем сайте или сайте компании-партнера. Дополнительный формат участия в мероприятии позволит следить за дискуссией, задавать спикерам вопросы в чате и получать на них ответы.
Стоимость участия (очно и онлайн): 19 500 руб. — первый участник, 18 500 руб. — второй участник, третий и последующие — 17 500 руб. (включая НДС 18%).
Ознакомьтесь с программой мероприятия, зарегистрируйтесь и узнайте, как настроить взаимодействие в интересах клиентов.
РЖД-Партнер: последние новости
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