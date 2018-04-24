В ФРГ заявили о заинтересованности США в конфликте вокруг «Северного потока-2»

«Конфликт в значительной степени продиктован интересами США, которые хотели бы поставлять в массовом порядке сжиженный газ в Европу», — сказал депутат. Он добавил, что добыча этого газа нарушает экологию.

Кроме того, очевидно, что «Северный поток-2» был бы более дешёвой альтернативой по сравнению с имеющимся украинским транзитом. Он отметил, что разумное экономическое сотрудничество между Россией Германией входит в интересы обеих стран.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море. Протяжённость маршрута составит более 1200 километров, его большая часть пройдёт по морскому дну. Введение в эксплуатацию запланировано до конца 2019 года.

Против строительства «Северного потока-2» выступает ряд стран. Среди них Украина , которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, которые планируют начать экспорт СПГ в Европу.