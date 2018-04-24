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В ФРГ заявили о заинтересованности США в конфликте вокруг «Северного потока-2»
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В ФРГ заявили о заинтересованности США в конфликте вокруг «Северного потока-2» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
США заинтересованы в конфликте вокруг «Северного потока-2». Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передаёт РИА «Новости».
«Конфликт в значительной степени продиктован интересами США, которые хотели бы поставлять в массовом порядке сжиженный газ в Европу», — сказал депутат. Он добавил, что добыча этого газа нарушает экологию.
Кроме того, очевидно, что «Северный поток-2» был бы более дешёвой альтернативой по сравнению с имеющимся украинским транзитом. Он отметил, что разумное экономическое сотрудничество между Россией и Германией входит в интересы обеих стран.
«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море. Протяжённость маршрута составит более 1200 километров, его большая часть пройдёт по морскому дну. Введение в эксплуатацию запланировано до конца 2019 года.
Против строительства «Северного потока-2» выступает ряд стран. Среди них Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, которые планируют начать экспорт СПГ в Европу.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что иностранные компании, задействованные в строительстве газопровода «Северный поток-2», могут попасть под санкции. Дипломат в очередной раз подчеркнула, что Вашингтон выступает против проекта российского газопровода.
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