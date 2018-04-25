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«Нафтогаз» раскритиковал идею о «Северном потоке-3»
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«Нафтогаз» раскритиковал идею о «Северном потоке-3» 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
«Нафтогаз Украины» раскритиковал в Facebook идею реализации «Газпромом» проекта «Северный поток-3».
«В России появился новый вид спорта — укладка ненужных труб», — заявили в «Нафтогазе».
Ранее зампредседателя правления российского газового холдинга Александр Медведев заявил, что «Газпром» допускает возможность строительства «Северного потока-3», если Евросоюз подтвердит потребность в российском газе. По его словам, «Газпром» всегда говорил, что поставит в Европу столько газа, сколько будет необходимо. Медведев указал на имеющиеся подтверждённые запасы, транспорт и строительство новых транспортных маршрутов.
«Нафтогаз» выступает не только против «Северного потока-3», но и против строительства «Северного потока-2», который планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Украина опасается потерять доходы от транзита российского газа.
Выступают против и США, которые планируют начать экспорт СПГ в Европу. Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сообщил, что США заинтересованы в конфликте вокруг «Северного потока-2». Он также отметил, что проект газопровода был бы более дешёвой альтернативой по сравнению с имеющимся украинским транзитом.
«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море. Протяжённость маршрута составит более 1200 километров, его большая часть пройдёт по морскому дну. Трубы прокладывают рядом с существующим «Северным потоком-1». Проектная мощность обоих газопроводов должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.
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