«Газпром» намерен поставить в дальнее зарубежье в 2020 году более 200 млрд кубометров газа 

«Газпром» планирует экспортировать в дальнее зарубежье в 2018 году более 200 млрд кубометров газа, заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.
«Как говорят спортсмены, чем выше прыгаешь, тем труднее побить рекорд. Мы два года ставили впечатляющие рекорды. И сейчас идем по новому рекордному графику… Я уверен, что объем экспорта в 200 млрд мы точно превзойдем, и превзойдем его в 2020 году, когда в 2019 году начнутся поставки газа в Китай и в Европу (по «Северному потоку-2». — RNS)», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».