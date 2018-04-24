На севере Китая обнаружен 420-летний железный колокол 

Шицзячжуан, 24 апреля /Синьхуа/ — В северокитайской провинции Хэбэй обнаружен древний железный колокол.
Колокол весом в полтонны обнаружил крестьянин в горах в уезде Цысянь. Археологи датировали колокол периодом более 420-летней давности.
Темно-коричневый колокол высотой примерно 123 см принадлежал местному храму.
"Китай имеет долгую историю изготовления и использования колоколов, но такой тяжелый колокол является особенно редким", — отметил глава местного института охраны культурных памятников Ван Чжицян.
По его словам, находка будет содействовать изучению религиозной культуры и традиций, существовавших в южных районах нынешней провинции Хэбэй.