На севере Китая обнаружен 420-летний железный колокол

Шицзячжуан, 24 апреля / Синьхуа / — В северокитайской провинции Хэбэй обнаружен древний железный колокол.

Колокол весом в полтонны обнаружил крестьянин в горах в уезде Цысянь. Археологи датировали колокол периодом более 420-летней давности.

Темно-коричневый колокол высотой примерно 123 см принадлежал местному храму.

Китай имеет долгую историю изготовления и использования колоколов, но такой тяжелый колокол является особенно редким", — отметил глава местного института охраны культурных памятников Ван Чжицян.

По его словам, находка будет содействовать изучению религиозной культуры и традиций, существовавших в южных районах нынешней провинции Хэбэй.