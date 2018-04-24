В Кисловодске рабочий сломал ноги из-за недобросовестного прораба 

Кисловодского прораба подозревают в нарушении правил безопасности на стройплощадке, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Небезопасные условия труда на теплотрассе в кисловодском санатории привели к тяжёлой травме строителя, и его прораб стал фигурантом уголовного дела.
Строительная бригада трудилась над реконструкцией теплотрассы, когда на ногу одному из рабочих обрушился бетонный монолит. С переломами голени строителя доставили в больницу.
Теперь прорабу, пренебрегающему техникой безопасности, придётся ответить перед законом.