В Кисловодске рабочий сломал ноги из-за недобросовестного прораба

Кисловодского прораба подозревают в нарушении правил безопасности на стройплощадке, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Небезопасные условия труда на теплотрассе в кисловодском санатории привели к тяжёлой травме строителя, и его прораб стал фигурантом уголовного дела.

Строительная бригада трудилась над реконструкцией теплотрассы, когда на ногу одному из рабочих обрушился бетонный монолит. С переломами голени строителя доставили в больницу.

Теперь прорабу, пренебрегающему техникой безопасности, придётся ответить перед законом.