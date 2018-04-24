Екатеринбуржцы пожаловались на незаконные шашлычные зоны в Юго-западном лесопарке

В Юго-западном лесопарке один из предпринимателей установил десять столов со скамейками и мангалы для жарки шашлыка. Незаконные пикниковые точки возмутили жителей Академического.

— Это особо охраняемая зона, — рассказала Е1.RU жительница района Виктория. — Никакого разрешения у собственника нет. Хотя он утверждает, что у него есть разрешение от районной администрации, но земли эти областные! В лесничестве говорят, что ничего про эти точки не знают.

Лесничий, который отвечает за Юго-западный лесопарк, уже в курсе случившегося.

— Завтра мы измерим площадь, посчитаем, сколько у них там и что стоит, и будем подавать в полицию, — уточнил Е1.RU лесничий Уктусского участкового лесопаркового лесничества Ильшат Насретдинов.

В Дирекции лесных парков сейчас ждут информацию от лесничего о нанесенном ущербе.

— Мы пока не знаем, нанесен ли какой-то ущерб, — уточнила Е1.RU главный специалист по лесным паркам Дирекции Нина Шапкина. — Завтра лесничий нам вышлет всю информацию о нарушениях, и, если будет причинён ущерб, обратимся в полицию.

Мы также связались с самим предпринимателем. Е1.RU он заявил, что разрешение на установку пикниковых зон выдавал земельный комитет администрации Екатеринбурга . В земельном комитете мэрии эту информацию опровергли.

— Мы направим туда квартального, чтобы он во всем разобрался, — уточнили в пресс-службе администрации.

В департаменте лесного хозяйства сейчас также разбираются в случившемся. Горожане уже направили туда жалобу. Об итогах проверки в ведомстве обещают рассказать 7 мая.